https://ria.ru/20240309/moskva-1931997007.html

Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов

Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов - РИА Новости, 09.03.2024

Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов

Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:59

2024-03-09T10:59

2024-03-09T10:59

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155133/66/1551336622_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_a4817c4b1dd56b4f0cc12eab7ba76880.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные энергетики начали применять новый сухой способ очистки находящихся под напряжением силовых трансформаторов на подстанциях. Работы проводят с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. После получения задания бригада огораживает место рядом с трансформатором и затем аккуратно, с соблюдением допустимого расстояния, специальными насадками убирает загрязнения и пыль", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее очистка трансформатора проводилась щетками-сметками, что требовало его отключение и приводило к нагрузке на другой трансформатор. Подчеркивается, что благодаря новому подходу работы проводятся с максимальным комфортом для потребителей, что значительно повышает качество электроснабжения, а также способствует снижению потерь электроэнергии, увеличивает производительность труда.

https://ria.ru/20240308/moskva-1931881470.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва