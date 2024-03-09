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Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов - РИА Новости, 09.03.2024
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10:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/moskva-1931997007.html
Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов
Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов - РИА Новости, 09.03.2024
Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов
Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:59
2024-03-09T10:59
общество
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные энергетики начали применять новый сухой способ очистки находящихся под напряжением силовых трансформаторов на подстанциях. Работы проводят с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. После получения задания бригада огораживает место рядом с трансформатором и затем аккуратно, с соблюдением допустимого расстояния, специальными насадками убирает загрязнения и пыль", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее очистка трансформатора проводилась щетками-сметками, что требовало его отключение и приводило к нагрузке на другой трансформатор. Подчеркивается, что благодаря новому подходу работы проводятся с максимальным комфортом для потребителей, что значительно повышает качество электроснабжения, а также способствует снижению потерь электроэнергии, увеличивает производительность труда.
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общество, москва
Общество, Москва
Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов

Энергетики в Москве смогут очищать находящиеся под напряжением трансформаторов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСиловые трансформаторы
Силовые трансформаторы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Силовые трансформаторы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетики в Москве начали применять сухой способ очистки трансформаторов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные энергетики начали применять новый сухой способ очистки находящихся под напряжением силовых трансформаторов на подстанциях. Работы проводят с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. После получения задания бригада огораживает место рядом с трансформатором и затем аккуратно, с соблюдением допустимого расстояния, специальными насадками убирает загрязнения и пыль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее очистка трансформатора проводилась щетками-сметками, что требовало его отключение и приводило к нагрузке на другой трансформатор. Подчеркивается, что благодаря новому подходу работы проводятся с максимальным комфортом для потребителей, что значительно повышает качество электроснабжения, а также способствует снижению потерь электроэнергии, увеличивает производительность труда.
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