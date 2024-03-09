https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html

СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити

СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити - РИА Новости, 09.03.2024

СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити

США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:24

2024-03-09T17:24

2024-03-09T17:24

в мире

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ариэль анри

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника. "Развертывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты – это один из вариантов, который имеется у министерства обороны в случае, если госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в посольстве США в Порт-о-Пренсе", - пишет издание. Издание напоминает, что в среду посольство США на Гаити призвало американцев покинуть страну как можно быстрее. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/ssha-1932011181.html

https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html

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в мире, гаити, сша, кения, ариэль анри, жовенель моиз