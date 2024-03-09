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СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити - РИА Новости, 09.03.2024
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17:24 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html
СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити
СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити
США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:24
2024-03-09T17:24
в мире
гаити
сша
кения
ариэль анри
жовенель моиз
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника. "Развертывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты – это один из вариантов, который имеется у министерства обороны в случае, если госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в посольстве США в Порт-о-Пренсе", - пишет издание. Издание напоминает, что в среду посольство США на Гаити призвало американцев покинуть страну как можно быстрее. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240309/ssha-1932011181.html
https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html
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в мире, гаити, сша, кения, ариэль анри, жовенель моиз
В мире, Гаити, США, Кения, Ариэль Анри, Жовенель Моиз
СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити

Marine Corps Times: США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити

© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США во время учений Baltops
Морские пехотинцы США во время учений Baltops - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Морские пехотинцы США во время учений Baltops. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника.
«
"Развертывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты – это один из вариантов, который имеется у министерства обороны в случае, если госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в посольстве США в Порт-о-Пренсе", - пишет издание.
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Вчера, 13:04
Издание напоминает, что в среду посольство США на Гаити призвало американцев покинуть страну как можно быстрее.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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В миреГаитиСШАКенияАриэль АнриЖовенель Моиз
 
 
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