СМИ: США рассматривают отправку морпехов на Гаити
Marine Corps Times: США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити
© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США во время учений Baltops
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Морские пехотинцы США во время учений Baltops. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщает издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника.
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"Развертывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты – это один из вариантов, который имеется у министерства обороны в случае, если госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в посольстве США в Порт-о-Пренсе", - пишет издание.
Издание напоминает, что в среду посольство США на Гаити призвало американцев покинуть страну как можно быстрее.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.