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Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2024
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10:22 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/mishustin-1931993177.html
Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин
Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2024
Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 20-летием... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:22
2024-03-09T10:22
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 20-летием образования ведомства, отметив особую роль службы в обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Телеграмма опубликована на сайте кабминаФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) была образована 9 марта 2004 года. "Примите мои поздравления с 20-летием Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Все эти годы ведомство ведёт очень важную деятельность, осуществляет государственный контроль за соблюдением технических, технологических и организационных требований всеми видами транспорта, принимает активное участие в выработке новых критериев обеспечения безопасности. Делает всё для бесперебойной работы инфраструктуры, сокращения аварийности и травматизма на предприятиях, повышения надёжности пассажирских перевозок, сохранения жизни наших граждан", - говорится в телеграмме. Премьер подчеркнул, что служба динамично развивается, внедряет инновационные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе, является лидером в контрольно-надзорной деятельности по снижению административной нагрузки на бизнес, повышает роль профилактических мероприятий и консультаций. Мишустин особо отметил созданную ведомством цифровую платформу, позволяющую управлять рисками, дистанционно в реальном времени получать объективные данные о транспортном средстве и водителе, оперативно предоставлять услуги, выдавать лицензии и разрешения. Особое внимание служба уделяет подготовке высококвалифицированных кадров, добавил он. "В Ространснадзоре трудятся тысячи профессионалов своего дела, ответственных и целеустремлённых специалистов. Уверен, что эти качества и впредь будут помогать вам справляться со всеми вызовами, успешно решать задачи, которые стоят перед отраслью, добиваться новых достижений на благо России и её граждан. Желаю вам и вашим близким удачи, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20240309/roszdravnadzor-1931989416.html
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин

Мишустин: Ространснадзор делает все для сохранения жизни россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 20-летием образования ведомства, отметив особую роль службы в обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Телеграмма опубликована на сайте кабмина
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) была образована 9 марта 2004 года.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
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"Примите мои поздравления с 20-летием Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Все эти годы ведомство ведёт очень важную деятельность, осуществляет государственный контроль за соблюдением технических, технологических и организационных требований всеми видами транспорта, принимает активное участие в выработке новых критериев обеспечения безопасности. Делает всё для бесперебойной работы инфраструктуры, сокращения аварийности и травматизма на предприятиях, повышения надёжности пассажирских перевозок, сохранения жизни наших граждан", - говорится в телеграмме.
Премьер подчеркнул, что служба динамично развивается, внедряет инновационные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе, является лидером в контрольно-надзорной деятельности по снижению административной нагрузки на бизнес, повышает роль профилактических мероприятий и консультаций.
Мишустин особо отметил созданную ведомством цифровую платформу, позволяющую управлять рисками, дистанционно в реальном времени получать объективные данные о транспортном средстве и водителе, оперативно предоставлять услуги, выдавать лицензии и разрешения. Особое внимание служба уделяет подготовке высококвалифицированных кадров, добавил он.
"В Ространснадзоре трудятся тысячи профессионалов своего дела, ответственных и целеустремлённых специалистов. Уверен, что эти качества и впредь будут помогать вам справляться со всеми вызовами, успешно решать задачи, которые стоят перед отраслью, добиваться новых достижений на благо России и её граждан. Желаю вам и вашим близким удачи, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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