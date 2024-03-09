https://ria.ru/20240309/mishustin-1931993177.html

Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин

Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2024

Ространснадзор делает все для безопасности перевозок, заявил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 20-летием... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:22

2024-03-09T10:22

2024-03-09T10:22

общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с 20-летием образования ведомства, отметив особую роль службы в обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Телеграмма опубликована на сайте кабминаФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) была образована 9 марта 2004 года. "Примите мои поздравления с 20-летием Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Все эти годы ведомство ведёт очень важную деятельность, осуществляет государственный контроль за соблюдением технических, технологических и организационных требований всеми видами транспорта, принимает активное участие в выработке новых критериев обеспечения безопасности. Делает всё для бесперебойной работы инфраструктуры, сокращения аварийности и травматизма на предприятиях, повышения надёжности пассажирских перевозок, сохранения жизни наших граждан", - говорится в телеграмме. Премьер подчеркнул, что служба динамично развивается, внедряет инновационные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе, является лидером в контрольно-надзорной деятельности по снижению административной нагрузки на бизнес, повышает роль профилактических мероприятий и консультаций. Мишустин особо отметил созданную ведомством цифровую платформу, позволяющую управлять рисками, дистанционно в реальном времени получать объективные данные о транспортном средстве и водителе, оперативно предоставлять услуги, выдавать лицензии и разрешения. Особое внимание служба уделяет подготовке высококвалифицированных кадров, добавил он. "В Ространснадзоре трудятся тысячи профессионалов своего дела, ответственных и целеустремлённых специалистов. Уверен, что эти качества и впредь будут помогать вам справляться со всеми вызовами, успешно решать задачи, которые стоят перед отраслью, добиваться новых достижений на благо России и её граждан. Желаю вам и вашим близким удачи, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20240309/roszdravnadzor-1931989416.html

https://ria.ru/20240222/ip-adres-1928883684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)