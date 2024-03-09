https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932020336.html

Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами

Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами - РИА Новости, 09.03.2024

Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами

Декоративные конструкции, тематические световые тоннели и фотозоны украсят столицу к Масленице, которая в этом году пройдет 11-17 марта, сообщил журналистам в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:59

2024-03-09T13:59

2024-03-09T13:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Декоративные конструкции, тематические световые тоннели и фотозоны украсят столицу к Масленице, которая в этом году пройдет 11-17 марта, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности установим свыше 220 праздничных объемно-декоративных конструкций, из них 80 - световые арки. Один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, желтого и белого цветов. Визуально преобразится и световой тоннель на Тверском бульваре", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что у входа в парк Горького разместят 60-метровый шатер с елями, украшенными разноцветными лентами, "сахарными" петушками на палочках и арками в форме солнца. В композиции используют 300 тысяч светодиодов. Еще один масленичный шатер появится на проспекте Вернадского. "На въездах в город и ключевых магистралях установят объемно-декоративные конструкции с поздравлением "С широкой Масленицей", в столичных парках разместят фигуры, связанные с праздником - мельницы, самовары, чайные сервизы и печи. На смотровой площадке Воробьевых гор обустроят несколько тематических фотозон с самоваром и баранками, ростовой куклой в традиционном русском наряде", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://ria.ru/20240306/maslenitsa-1850944473.html

https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932001105.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы