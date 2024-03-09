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Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами - РИА Новости, 09.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932020336.html
Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами
Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами - РИА Новости, 09.03.2024
Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами
Декоративные конструкции, тематические световые тоннели и фотозоны украсят столицу к Масленице, которая в этом году пройдет 11-17 марта, сообщил журналистам в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:59
2024-03-09T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Декоративные конструкции, тематические световые тоннели и фотозоны украсят столицу к Масленице, которая в этом году пройдет 11-17 марта, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности установим свыше 220 праздничных объемно-декоративных конструкций, из них 80 - световые арки. Один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, желтого и белого цветов. Визуально преобразится и световой тоннель на Тверском бульваре", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что у входа в парк Горького разместят 60-метровый шатер с елями, украшенными разноцветными лентами, "сахарными" петушками на палочках и арками в форме солнца. В композиции используют 300 тысяч светодиодов. Еще один масленичный шатер появится на проспекте Вернадского. "На въездах в город и ключевых магистралях установят объемно-декоративные конструкции с поздравлением "С широкой Масленицей", в столичных парках разместят фигуры, связанные с праздником - мельницы, самовары, чайные сервизы и печи. На смотровой площадке Воробьевых гор обустроят несколько тематических фотозон с самоваром и баранками, ростовой куклой в традиционном русском наряде", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
https://ria.ru/20240306/maslenitsa-1850944473.html
https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932001105.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Москву к Масленице украсят световыми тоннелями и фотозонами

Москву к Масленице украсят более 200 декоративных конструкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФестиваль на Масленицу в Москве
Фестиваль на Масленицу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фестиваль на Масленицу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Декоративные конструкции, тематические световые тоннели и фотозоны украсят столицу к Масленице, которая в этом году пройдет 11-17 марта, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности установим свыше 220 праздничных объемно-декоративных конструкций, из них 80 - световые арки. Один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, желтого и белого цветов. Визуально преобразится и световой тоннель на Тверском бульваре", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что у входа в парк Горького разместят 60-метровый шатер с елями, украшенными разноцветными лентами, "сахарными" петушками на палочках и арками в форме солнца. В композиции используют 300 тысяч светодиодов. Еще один масленичный шатер появится на проспекте Вернадского.
"На въездах в город и ключевых магистралях установят объемно-декоративные конструкции с поздравлением "С широкой Масленицей", в столичных парках разместят фигуры, связанные с праздником - мельницы, самовары, чайные сервизы и печи. На смотровой площадке Воробьевых гор обустроят несколько тематических фотозон с самоваром и баранками, ростовой куклой в традиционном русском наряде", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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