https://ria.ru/20240309/mask-1931982370.html

Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования

Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования - РИА Новости, 09.03.2024

Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил демократов в использовании нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:32

2024-03-09T08:32

2024-03-09T08:32

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил демократов в использовании нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния. Маск указал на то, что при переписи населения в США учитываются все люди в округах независимо от их гражданства. По словам предпринимателя, демократы в Сенате выступили против поправки, которая завершила бы учет нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков. "Поскольку нелегалы в большинстве случаев находятся в демократических штатах, голоса и за членов палаты представителей, и за президента смещаются примерно на 5% влево, чего достаточно, чтобы изменить весь баланс сил", - написал Маск. C этим, по его мнению, и связано низкое число депортаций, произведенных администрацией президента США Джо Байдена. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240306/mask-1931558369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, техас, мексика, джо байден, илон маск