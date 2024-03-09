https://ria.ru/20240309/kurskaya_oblast-1931975101.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.03.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T05:22

2024-03-09T05:22

2024-03-09T05:22

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник. Обломки дрона упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания были эвакуированы. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, происшествия