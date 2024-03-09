https://ria.ru/20240309/kurskaya_oblast-1931975101.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:22
2024-03-09T05:22
2024-03-09T05:22
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник. Обломки дрона упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания были эвакуированы. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: в Курской области отменена ракетная опасность