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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/kurskaya_oblast-1931975101.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:22
2024-03-09T05:22
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник. Обломки дрона упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания были эвакуированы. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области отменена ракетная опасность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник. Обломки дрона упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания были эвакуированы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Вчера, 04:37
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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