https://ria.ru/20240309/kupyanskoe-1932011690.html

Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении

Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении - РИА Новости, 09.03.2024

Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:06

2024-03-09T13:06

2024-03-09T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина