https://ria.ru/20240309/kupyanskoe-1932011690.html
Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении
Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:06
2024-03-09T13:06
2024-03-09T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отразили две контратаки на Купянском направлении
Минобороны: российские войска отразили две контратаки на Купянском направлении