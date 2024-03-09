https://ria.ru/20240309/kosmonavt-1931973077.html

Генерал развеял миф о "нулевом" космонавте, погибшем до полета Гагарина

Генерал развеял миф о "нулевом" космонавте, погибшем до полета Гагарина - РИА Новости, 09.03.2024

Генерал развеял миф о "нулевом" космонавте, погибшем до полета Гагарина

Легенда о "нулевом" космонавте, якобы погибшем в космосе до полета Юрия Гагарина, - это глупость, заявил РИА Новости первый заместитель начальника... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:07

2024-03-09T04:07

2024-03-09T04:07

земля

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Легенда о "нулевом" космонавте, якобы погибшем в космосе до полета Юрия Гагарина, - это глупость, заявил РИА Новости первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского генерал-майор Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов. 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли. "Абсолютно точно я знаю, что это глупость. Также было много сказок про его (Гагарина - ред.) гибель", - ответил Марков на вопрос о том, были ли у Советского Союза неудачные попытки запустить человека в космос. По его словам, до полета Гагарина погиб лишь один человек, зачисленный в отряд космонавтов, - Валентин Бондаренко. 23 марта 1961 года, за 20 дней до полета первого человека в космос, он погиб в барокамере во время предполетных испытаний. Клочок ваты попал на электроплиту, и огонь перешел на тренировочный костюм космонавта. Бондаренко умер от ожогового шока.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931971027.html

https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html

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земля, юрий гагарин (космонавт)