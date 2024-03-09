https://ria.ru/20240309/kolomoyskiy-1931972443.html
В Крыму привлекут Коломойского* к ответственности за банковскую блокаду
В Крыму привлекут Коломойского* к ответственности за банковскую блокаду - РИА Новости, 09.03.2024
В Крыму привлекут Коломойского* к ответственности за банковскую блокаду
В Крыму привлекут украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к ответственности за причастность к... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:55
2024-03-09T03:55
2024-03-09T03:56
россия
игорь коломойский
владимир константинов
приватбанк
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. В Крыму привлекут украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к ответственности за причастность к банковской блокаде, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что новый иск к Украине со стороны Крыма будет посвящен взысканию ущерба от финансовой блокады. По словам сопредседателя специальной рабочей группы, главы комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова, подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады начат, на сегодня он уже составляет не менее 60 миллиардов рублей. "Коломойский* - жулик, ограбивший сотни тысяч крымчан. Финансовые потери крымских вкладчиков принадлежавшего тогда Коломойскому* "Приватбанка" частично были компенсированы российскими структурами, так что здесь есть в чем разбираться. Но, несомненно, и эта жульническая финансовая организация, и другие представители украинского бизнеса, которые причинили убытки республике и ее гражданам, должны будут ответить за свои враждебные действия", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в 2014 году "Приватбанк" Коломойского* не постеснялся увести даже средства на строительство мемориала "Красный" на месте нацистского концлагеря. "Отрадно, что теперь активы самого Коломойского* в России национализированы", - подчеркнул Константинов. В начале марта в объединенной пресс-службе судов Адыгеи сообщали, что Кошехабльский районный суд республики взыскал многомиллиардное имущество Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240116/poroshenko-1921529989.html
https://ria.ru/20231207/kolomoyskiy-1914369507.html
https://ria.ru/20240225/uscherb-1929399367.html
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россия, игорь коломойский, владимир константинов, приватбанк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Игорь Коломойский, Владимир Константинов, ПриватБанк, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Крыму привлекут Коломойского* к ответственности за банковскую блокаду
В Крыму планируют привлечь Коломойского к ответственности за банковскую блокаду
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. В Крыму привлекут украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к ответственности за причастность к банковской блокаде, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что новый иск к Украине со стороны Крыма будет посвящен взысканию ущерба от финансовой блокады. По словам сопредседателя специальной рабочей группы, главы комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова, подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады начат, на сегодня он уже составляет не менее 60 миллиардов рублей.
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"Коломойский* - жулик, ограбивший сотни тысяч крымчан. Финансовые потери крымских вкладчиков принадлежавшего тогда Коломойскому* "Приватбанка" частично были компенсированы российскими структурами, так что здесь есть в чем разбираться. Но, несомненно, и эта жульническая финансовая организация, и другие представители украинского бизнеса, которые причинили убытки республике и ее гражданам, должны будут ответить за свои враждебные действия", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в 2014 году "Приватбанк
" Коломойского* не постеснялся увести даже средства на строительство мемориала "Красный" на месте нацистского концлагеря.
"Отрадно, что теперь активы самого Коломойского* в России
национализированы", - подчеркнул Константинов.
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В начале марта в объединенной пресс-службе судов Адыгеи сообщали, что Кошехабльский районный суд республики взыскал многомиллиардное имущество Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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