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В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком - РИА Новости, 09.03.2024
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02:21 09.03.2024 (обновлено: 05:21 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/kapitoliy-1931969069.html
В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком
В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком - РИА Новости, 09.03.2024
В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком
Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:21
2024-03-09T05:21
сша
вашингтон (штат)
огайо
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком.&quot;Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий&quot;, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции.Согласно заявлению, мужчина проходил досмотр в центре для посетителей, когда рентген показал, что у него в сумке находится молоток. Полицейский попытался открыть сумку, но мужчина оказал сопротивление. Стражи порядка применили электрошокер и задержали его.Задержанный оказался 33-летним жителем штата Огайо. Мужчину обвиняют в нападении на полицейского.
https://ria.ru/20240225/braziliya-1929361124.html
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вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), огайо, в мире
США, Вашингтон (штат), Огайо, В мире
В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком

В Вашингтоне арестовали попытавшегося проникнуть в Капитолий мужчину с молотком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком.
«

"Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции.

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Согласно заявлению, мужчина проходил досмотр в центре для посетителей, когда рентген показал, что у него в сумке находится молоток. Полицейский попытался открыть сумку, но мужчина оказал сопротивление. Стражи порядка применили электрошокер и задержали его.
Задержанный оказался 33-летним жителем штата Огайо. Мужчину обвиняют в нападении на полицейского.
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