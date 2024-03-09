https://ria.ru/20240309/kapitoliy-1931969069.html

В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком

В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком - РИА Новости, 09.03.2024

В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком

Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:21

2024-03-09T02:21

2024-03-09T05:21

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огайо

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком."Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции.Согласно заявлению, мужчина проходил досмотр в центре для посетителей, когда рентген показал, что у него в сумке находится молоток. Полицейский попытался открыть сумку, но мужчина оказал сопротивление. Стражи порядка применили электрошокер и задержали его.Задержанный оказался 33-летним жителем штата Огайо. Мужчину обвиняют в нападении на полицейского.

https://ria.ru/20240225/braziliya-1929361124.html

https://ria.ru/20231105/ssha-1907584452.html

сша

вашингтон (штат)

огайо

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сша, вашингтон (штат), огайо, в мире