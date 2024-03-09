https://ria.ru/20240309/investitsii-1932015645.html
Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"
Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская" - РИА Новости, 09.03.2024
Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"
Восемь компаний уже готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в создание производств в новой особой экономической зоне "Ростовская" в Новочеркасске, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:28
2024-03-09T13:28
2024-03-09T13:28
экономика
новочеркасск
василий голубев
михаил мишустин
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Восемь компаний уже готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в создание производств в новой особой экономической зоне "Ростовская" в Новочеркасске, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон в Мордовии, Тверской и Ростовской областях. ОЭЗ "Ростовская" будет создана в Новочеркасске. "Там уже готовы работать восемь компаний, которые намерены вложить в создание новых производств 8,6 миллиарда рублей. В том числе планируется создать машиностроительный кластер, производство полимерных материалов, завод по выпуску оборудования для очистных сооружений и другие", - написал Голубев в своем Telegram-канале. Для резидентов ОЭЗ будет действовать комплекс мер господдержки. Как уточнялось на сайте кабмина, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
https://ria.ru/20240309/oez-1931996635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новочеркасск, василий голубев, михаил мишустин, ростовская область, россия
Экономика, Новочеркасск, Василий Голубев, Михаил Мишустин, Ростовская область, Россия
Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"
Компании готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в производства в ОЭЗ "Ростовская"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Восемь компаний уже готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в создание производств в новой особой экономической зоне "Ростовская" в Новочеркасске, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон в Мордовии, Тверской и Ростовской областях. ОЭЗ "Ростовская" будет создана в Новочеркасске.
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
"Там уже готовы работать восемь компаний, которые намерены вложить в создание новых производств 8,6 миллиарда рублей. В том числе планируется создать машиностроительный кластер, производство полимерных материалов, завод по выпуску оборудования для очистных сооружений и другие", - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Для резидентов ОЭЗ будет действовать комплекс мер господдержки. Как уточнялось на сайте кабмина, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области