https://ria.ru/20240309/investitsii-1932015645.html

Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"

Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская" - РИА Новости, 09.03.2024

Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"

Восемь компаний уже готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в создание производств в новой особой экономической зоне "Ростовская" в Новочеркасске, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:28

2024-03-09T13:28

2024-03-09T13:28

экономика

новочеркасск

василий голубев

михаил мишустин

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Восемь компаний уже готовы вложить 8,6 миллиарда рублей в создание производств в новой особой экономической зоне "Ростовская" в Новочеркасске, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон в Мордовии, Тверской и Ростовской областях. ОЭЗ "Ростовская" будет создана в Новочеркасске. "Там уже готовы работать восемь компаний, которые намерены вложить в создание новых производств 8,6 миллиарда рублей. В том числе планируется создать машиностроительный кластер, производство полимерных материалов, завод по выпуску оборудования для очистных сооружений и другие", - написал Голубев в своем Telegram-канале. Для резидентов ОЭЗ будет действовать комплекс мер господдержки. Как уточнялось на сайте кабмина, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

https://ria.ru/20240309/oez-1931996635.html

https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html

новочеркасск

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, новочеркасск, василий голубев, михаил мишустин, ростовская область, россия