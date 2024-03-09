Рейтинг@Mail.ru
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/gumpomosch-1932057988.html
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы - РИА Новости, 09.03.2024
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы
США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:07
2024-03-09T19:07
джо байден
в мире
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командование США (CENTCOM). Решение о сбросе гумпомощи жителям Газы с воздуха принял ранее президент США Джо Байден. Он отмечал, что нынешний объем поставок в анклав недостаточен. Вдобавок к таким акциям США также построят порт для доставки гумпомощи в Газу, соответствующий план не подразумевает присутствие американских военных в анклаве, заверял лидер Штатов. Как отмечается, гуманитарная акция прошла в субботу, 9 марта, в 14.18 по времени Газы (15.18 мск). В командовании сообщают, что в северную часть анклава были сброшены "более 41,4 тысячи единиц продовольствия и 23 тысячи бутылок воды". Ранее представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.
https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3c79ebc4f91cd61363949480850503d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, в мире, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Джо Байден, В мире, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы

Пентагон: американские военные снова сбросили груз с гумпомощью для жителей Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командование США (CENTCOM).
Решение о сбросе гумпомощи жителям Газы с воздуха принял ранее президент США Джо Байден. Он отмечал, что нынешний объем поставок в анклав недостаточен. Вдобавок к таким акциям США также построят порт для доставки гумпомощи в Газу, соответствующий план не подразумевает присутствие американских военных в анклаве, заверял лидер Штатов.
Как отмечается, гуманитарная акция прошла в субботу, 9 марта, в 14.18 по времени Газы (15.18 мск). В командовании сообщают, что в северную часть анклава были сброшены "более 41,4 тысячи единиц продовольствия и 23 тысячи бутылок воды".
Ранее представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов
8 марта, 23:26
 
Джо БайденВ миреМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала