https://ria.ru/20240309/gumpomosch-1932057988.html
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы - РИА Новости, 09.03.2024
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы
США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:07
2024-03-09T19:07
2024-03-09T19:07
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командование США (CENTCOM). Решение о сбросе гумпомощи жителям Газы с воздуха принял ранее президент США Джо Байден. Он отмечал, что нынешний объем поставок в анклав недостаточен. Вдобавок к таким акциям США также построят порт для доставки гумпомощи в Газу, соответствующий план не подразумевает присутствие американских военных в анклаве, заверял лидер Штатов. Как отмечается, гуманитарная акция прошла в субботу, 9 марта, в 14.18 по времени Газы (15.18 мск). В командовании сообщают, что в северную часть анклава были сброшены "более 41,4 тысячи единиц продовольствия и 23 тысячи бутылок воды". Ранее представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, в мире, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Джо Байден, В мире, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы
Пентагон: американские военные снова сбросили груз с гумпомощью для жителей Газы
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командование США (CENTCOM).
Решение о сбросе гумпомощи жителям Газы с воздуха принял ранее президент США Джо Байден
. Он отмечал, что нынешний объем поставок в анклав недостаточен. Вдобавок к таким акциям США также построят порт для доставки гумпомощи в Газу, соответствующий план не подразумевает присутствие американских военных в анклаве, заверял лидер Штатов.
Как отмечается, гуманитарная акция прошла в субботу, 9 марта, в 14.18 по времени Газы (15.18 мск). В командовании сообщают, что в северную часть анклава были сброшены "более 41,4 тысячи единиц продовольствия и 23 тысячи бутылок воды".
Ранее представитель Пентагона
опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.
Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов