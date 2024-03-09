https://ria.ru/20240309/gumpomosch-1932057988.html

США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы

США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы - РИА Новости, 09.03.2024

США снова сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы

США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:07

2024-03-09T19:07

2024-03-09T19:07

джо байден

в мире

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США в субботу провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава 23 тысячи бутылок воды и более 41,4 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командование США (CENTCOM). Решение о сбросе гумпомощи жителям Газы с воздуха принял ранее президент США Джо Байден. Он отмечал, что нынешний объем поставок в анклав недостаточен. Вдобавок к таким акциям США также построят порт для доставки гумпомощи в Газу, соответствующий план не подразумевает присутствие американских военных в анклаве, заверял лидер Штатов. Как отмечается, гуманитарная акция прошла в субботу, 9 марта, в 14.18 по времени Газы (15.18 мск). В командовании сообщают, что в северную часть анклава были сброшены "более 41,4 тысячи единиц продовольствия и 23 тысячи бутылок воды". Ранее представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.

https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, в мире, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша