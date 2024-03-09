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ФРГ хочет присоединиться к гуманитарным коридорам в Газу

ФРГ хочет присоединиться к гуманитарным коридорам в Газу - РИА Новости, 09.03.2024

ФРГ хочет присоединиться к гуманитарным коридорам в Газу

Германия участвует в переговорах с союзными государствами о присоединении к поставке гуманитарных грузов в сектор Газы по морскому и воздушному коридору,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:21

2024-03-09T13:21

2024-03-09T13:47

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Германия участвует в переговорах с союзными государствами о присоединении к поставке гуманитарных грузов в сектор Газы по морскому и воздушному коридору, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники. "По всей видимости, правительство Германии, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны уже несколько недель ведут переговоры о расширении поставки помощи по морю", - пишет издание. Так, на Кипре сейчас находится спецпосланник от Германии, принимающий в данных переговорах участие. Бундесвер, в свою очередь, проверяет возможность поддержки данного морского коридора с помощью сил ВМФ. По данным издания, правительство готовится к участию в поставке и сбросе над Газой гуманитарных грузов воздушным путём. "Соответствующие переговоры между федеральным министерством иностранных дел и министерством обороны о привлечении ВВС к подобным полетам для оказания экстренной помощи гражданскому населению сектора Газа также ведутся уже несколько дней", - сообщает Spiegel. Президент США Джо Байден сообщил ранее конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240227/izrail-1929863864.html

https://ria.ru/20240307/palestina-1931622717.html

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Варвара Скокшина

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