https://ria.ru/20240309/gretsiya-1931967636.html

Парламент Греции проголосовал за вызвавший протесты закон о частных вузах

Парламент Греции проголосовал за вызвавший протесты закон о частных вузах - РИА Новости, 09.03.2024

Парламент Греции проголосовал за вызвавший протесты закон о частных вузах

Парламент Греции большинством голосов принял закон о филиалах частных университетов, вызвавший протесты в обществе. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:53

2024-03-09T01:53

2024-03-09T09:42

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кириакос мицотакис

в мире

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АФИНЫ, 9 мар – РИА Новости. Парламент Греции большинством голосов принял закон о филиалах частных университетов, вызвавший протесты в обществе. В голосовании участвовали 299 депутатов, за закон проголосовали 159, против были 129, воздержались 11. Голосование было поименным. Помимо правящей партии, у которой, 158 мандатов, закон "Укрепление государственного университета – Основы деятельности некоммерческих филиалов иностранных университетов" поддержал еще один депутат. Дебаты в парламенте проходили три дня. Прямую трансляцию обсуждения и голосования вел парламентский телеканал. Конституция Греции запрещает частные вузы, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о намерении провести крупные реформы в области образования, в частности принять новый закон, который позволит молодежи "учиться здесь, а не за границей, в негосударственных, некоммерческих университетах". Это вызвало протесты студентов и преподавателей – их митинги проходили еженедельно. Они требовали только государственного бесплатного образования и отмечали, что считают, что частные вузы обесценят дипломы госуниверситетов, ухудшат их финансирование, частные университеты вытеснят государственные, а платное образование - бесплатное. При этом учащиеся уже сейчас должны оплачивать курсы, чтобы подготовиться к общенациональным экзаменам. Очередная акция протеста прошла в день голосования, в ней приняли участие, по официальным данным, более 17,5 тысячи человек. В центре Афин произошли столкновения анархистов и полиции, группы молодежи забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе инцидентов пострадали семеро полицейских и девять студентов, которых на машинах скорой помощи доставили в больницу с травмами головы и рук. По первой информации, состояние их здоровья не вызывает беспокойства, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Полиция задержала 14 человек и арестовала троих. В правительстве утверждают, что закон не нарушает конституцию, поскольку речь идет о филиалах иностранных университетов, негосударственных, некоммерческих учреждений. Правительство заявляет, что закон направлен на укрепление и модернизацию государственных университетов, которые, благодаря закону, получат свободы, а их финансирование за счет бюджета, Фонда восстановления и экстренной помощи достигнет 1 миллиарда евро. По мнению кабмина, усиливается автономия вузов, облегчаются научные исследования, поощряется сотрудничество с зарубежными университетами, усиливаются ректораты. Во время выступления в парламенте глава МИД Греции Йоргос Герапетритис сказал, что благодаря новому законопроекту Греция становится университетским центром и привлекает иностранных студентов. Сейчас, по его словам, Греция занимает низкое место в индексе высшего образования, потому что в ее университетах один из самых низких показателей количества иностранных студентов. Шесть из десяти греческих профессоров в настоящее время работают в университетах за рубежом, при том что в среднем по Европе в зарубежных университетах работает только один. По данным властей Греции, 40 тысяч греков учатся за рубежом.

https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html

https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html

https://ria.ru/20240225/miting-1929424793.html

https://ria.ru/20240202/slovakiya-1924931539.html

https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

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греция, афины, европа, кириакос мицотакис, в мире