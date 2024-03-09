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В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин - РИА Новости, 09.03.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
05:03 09.03.2024 (обновлено: 05:04 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин - РИА Новости, 09.03.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:03
2024-03-09T05:04
владимир путин
политика
дмитрий песков
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства. "Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.
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владимир путин, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Выборы президента России — 2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин

Песков: в Кремле своевременно сообщат, как Путин будет голосовать на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства.
"Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента
5 марта, 11:53
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаДмитрий Песков
 
 
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