https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин - РИА Новости, 09.03.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:03
2024-03-09T05:03
2024-03-09T05:04
владимир путин
политика
дмитрий песков
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства. "Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html
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владимир путин, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Выборы президента России — 2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
Песков: в Кремле своевременно сообщат, как Путин будет голосовать на выборах