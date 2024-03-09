https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html

В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин

В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин - РИА Новости, 09.03.2024

В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T05:03

2024-03-09T05:03

2024-03-09T05:04

владимир путин

политика

дмитрий песков

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства. "Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html

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владимир путин, политика, дмитрий песков