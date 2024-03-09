https://ria.ru/20240309/gaza-1932037120.html

Девяносто процентов жителей Газы покинули свои дома

Девяносто процентов жителей Газы покинули свои дома - РИА Новости, 09.03.2024

Девяносто процентов жителей Газы покинули свои дома

Девяносто процентов населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта, общий ущерб, нанесенный сектору, составил более 30... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:34

2024-03-09T16:34

2024-03-09T16:34

в мире

израиль

хамас

оон

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Девяносто процентов населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта, общий ущерб, нанесенный сектору, составил более 30 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба правительства палестинского анклава. "На начало шестого месяца сионистской (израильской)... агрессии... 90% жителей стали перемещенными лицами и были вынуждены покинуть свои дома... Прямой ущерб и зафиксированные потери к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что нанесенный ущерб включает в себя повреждения жилых домов, иных помещений и объектов инфраструктуры, в том числе дорожных, электрических, водопроводных и канализационных сетей. Также, согласно сообщению, общее число погибших, раненых и пропавших без вести жителей анклава из-за конфликта превысило 110 тысяч человек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По словам гендиректора пресс-службы администрации сектора Газа Исмаила аль-Савабта, после вторжения израильской армии в анклав, начала уличных боев и бомбардировок с воздуха в нем были разрушены почти все больницы и школы. Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял о массовом разрушении больниц и другой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, "систематическом сносе" целых кварталов, что делает Газу "в значительной степени непригодной для жизни". Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/gaza-1932024018.html

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, оон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году