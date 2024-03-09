https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html

Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина

Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина - РИА Новости, 09.03.2024

Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина

После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет.

2024-03-09T11:26

2024-03-09T11:26

2024-03-09T11:26

великобритания

франция

куба

юрий гагарин (космонавт)

видео

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За это время Гагарин посетил почти 30 стран, в том числе Великобританию, Францию, Кубу, Индию. Везде его встречали восторженными криками, цветами и подарками.

великобритания

франция

куба

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет. За это время Гагарин посетил почти 30 стран, в том числе Великобританию, Францию, Кубу, Индию. Везде его встречали восторженными криками, цветами и подарками. 2024-03-09T11:26 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, франция, куба, юрий гагарин (космонавт), видео, видео