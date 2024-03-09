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Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина - РИА Новости, 09.03.2024
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11:26 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина - РИА Новости, 09.03.2024
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет.
2024-03-09T11:26
2024-03-09T11:26
великобритания
франция
куба
юрий гагарин (космонавт)
видео
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За это время Гагарин посетил почти 30 стран, в том числе Великобританию, Францию, Кубу, Индию. Везде его встречали восторженными криками, цветами и подарками.
великобритания
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353
60
353
60
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет. За это время Гагарин посетил почти 30 стран, в том числе Великобританию, Францию, Кубу, Индию. Везде его встречали восторженными криками, цветами и подарками.
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великобритания, франция, куба, юрий гагарин (космонавт), видео, видео
Великобритания, Франция, Куба, Юрий Гагарин (космонавт), Видео
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет.
2024-03-09T11:26
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Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина

Читать ria.ru в
После покорения космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Оно длилось около трех лет.
За это время Гагарин посетил почти 30 стран, в том числе Великобританию, Францию, Кубу, Индию. Везде его встречали восторженными криками, цветами и подарками.
 
ВеликобританияФранцияКубаЮрий Гагарин (космонавт)Видео
 
 
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