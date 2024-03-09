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Гагарин мог стать настоящим ученым, уверен генерал - РИА Новости, 09.03.2024
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04:28 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931973508.html
Гагарин мог стать настоящим ученым, уверен генерал
Гагарин мог стать настоящим ученым, уверен генерал - РИА Новости, 09.03.2024
Гагарин мог стать настоящим ученым, уверен генерал
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин мог бы стать ученым, он закончил академию с отличием и получил рекомендацию к поступлению в адъюнктуру, но погиб спустя... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T04:28
2024-03-09T04:28
земля
жуковский
юрий гагарин (космонавт)
сергей королев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин мог бы стать ученым, он закончил академию с отличием и получил рекомендацию к поступлению в адъюнктуру, но погиб спустя месяц, рассказал РИА Новости первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского генерал-майор Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов. 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли. "В решении комиссии при выпуске… ему было записано так, кроме того, что он подтвердил свои знания и получает диплом с отличием: рекомендуется поступить в заочную адъюнктуру академии Жуковского… То есть предполагали, что у него будет путь ученого", - сказал Марков. Он добавил, что Сергей Королёв также пророчил первому космонавту будущее в научной деятельности. Если дать Гагарину надежное образование, считал он, "мы еще услышим его фамилию среди выдающихся ученых". Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года спустя один месяц и 10 дней после получения диплома в ВВИА имени Н. Е. Жуковского.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931971027.html
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земля, жуковский, юрий гагарин (космонавт), сергей королев
Земля, Жуковский, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Королев
Гагарин мог стать настоящим ученым, уверен генерал

Генерал Марков: Гагарин мог стать настоящим ученым, если бы не погиб

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВстреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин мог бы стать ученым, он закончил академию с отличием и получил рекомендацию к поступлению в адъюнктуру, но погиб спустя месяц, рассказал РИА Новости первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского генерал-майор Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов.
9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли.
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"В решении комиссии при выпуске… ему было записано так, кроме того, что он подтвердил свои знания и получает диплом с отличием: рекомендуется поступить в заочную адъюнктуру академии Жуковского… То есть предполагали, что у него будет путь ученого", - сказал Марков.
Он добавил, что Сергей Королёв также пророчил первому космонавту будущее в научной деятельности. Если дать Гагарину надежное образование, считал он, "мы еще услышим его фамилию среди выдающихся ученых".
Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года спустя один месяц и 10 дней после получения диплома в ВВИА имени Н. Е. Жуковского.
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