https://ria.ru/20240309/gagarin-1931971027.html
Генерал рассказал, как Гагарина на экзамене лишили золотой медали
Генерал рассказал, как Гагарина на экзамене лишили золотой медали - РИА Новости, 09.03.2024
Генерал рассказал, как Гагарина на экзамене лишили золотой медали
Юрий Гагарин на экзамене по высшей математике в Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского ответил "между четверкой и пятеркой", но... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:17
2024-03-09T03:17
2024-03-09T03:17
гагаринский район
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юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Юрий Гагарин на экзамене по высшей математике в Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского ответил "между четверкой и пятеркой", но преподаватель поставил ему оценку хорошо, лишив космонавта золотой медали, о чем потом пожалел, рассказал РИА Новости генерал-майор, первый заместитель начальника академии Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов. Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. "Был такой преподаватель высшей математики. Он – замечательный преподаватель, но отличался особым характером, он был придирчив к знаниям и к выставлению оценки. Он поставил Юрию Алексеевичу не пятерку, а четверку", – рассказал Марков. По его словам, преподавателям академии была дана установка: никаких поблажек, чтобы никто не поставил космонавтам незаслуженно высокую оценку. "Надо сказать, что после он крайне жалел об этом. Он сказал так: "Юра отвечал между пятеркой и четверкой. Может быть, другому я бы пять поставил, но к Юре был принципиален", – сказал генерал. Он отметил, что это была единственная четверка Гагарина в дипломе, по всем остальным предметам у него были пятерки, поэтому он окончил академию с отличием, но без золотой медали.
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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гагаринский район, саратовская область, юрий гагарин (космонавт), смоленская область
Гагаринский район, Саратовская область, Юрий Гагарин (космонавт), Смоленская область
Генерал рассказал, как Гагарина на экзамене лишили золотой медали
Генерал Марков: преподаватель лишил Гагарина золотой медали и пожалел об этом
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Юрий Гагарин на экзамене по высшей математике в Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского ответил "между четверкой и пятеркой", но преподаватель поставил ему оценку хорошо, лишив космонавта золотой медали, о чем потом пожалел, рассказал РИА Новости генерал-майор, первый заместитель начальника академии Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области
. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области
.
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"Был такой преподаватель высшей математики. Он – замечательный преподаватель, но отличался особым характером, он был придирчив к знаниям и к выставлению оценки. Он поставил Юрию Алексеевичу не пятерку, а четверку", – рассказал Марков.
По его словам, преподавателям академии была дана установка: никаких поблажек, чтобы никто не поставил космонавтам незаслуженно высокую оценку.
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"Надо сказать, что после он крайне жалел об этом. Он сказал так: "Юра отвечал между пятеркой и четверкой. Может быть, другому я бы пять поставил, но к Юре был принципиален", – сказал генерал.
Он отметил, что это была единственная четверка Гагарина в дипломе, по всем остальным предметам у него были пятерки, поэтому он окончил академию с отличием, но без золотой медали.
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