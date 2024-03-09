https://ria.ru/20240309/festival-1932031820.html
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 09.03.2024
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей
Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:49
2024-03-09T15:49
2024-03-09T16:10
вологодская область
кириллов
россия
георгий филимонов
общество
вологодская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , сообщает пресс-служба облправительства. В этом году фестиваль проводят в новом формате. В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Взрослые спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". "Фестиваль "В снегах Кириллова" - это новая точка притяжения туристов, любимое место для культурного и спортивного отдыха вологжан. И проект доказал свою востребованность. Только за первые два часа после открытия площадку фестиваля посетили свыше пяти тысяч гостей. Это спортсмены, семьи с детьми, туристы из других городов и регионов нашей страны. Все те, кто любит настоящую русскую зиму и активный отдых", - привели в пресс-службе слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Для удобства гостей на площадку фестиваля организованы бесплатные рейсы автобусов из Вологды, Череповца, Шексны и Кадуя. Они доставляют туристов в Кириллов, а после завершения спортивных соревнований – отвезут зрителей обратно.
https://rsport.ria.ru/20240302/sport-1930702153.html
https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, кириллов, россия, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Кириллов, Россия, Георгий Филимонов, Общество, Вологодская область