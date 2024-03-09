https://ria.ru/20240309/festival-1932031820.html

Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей

Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 09.03.2024

Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей

Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:49

2024-03-09T15:49

2024-03-09T16:10

вологодская область

кириллов

россия

георгий филимонов

общество

вологодская область

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , сообщает пресс-служба облправительства. В этом году фестиваль проводят в новом формате. В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Взрослые спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". "Фестиваль "В снегах Кириллова" - это новая точка притяжения туристов, любимое место для культурного и спортивного отдыха вологжан. И проект доказал свою востребованность. Только за первые два часа после открытия площадку фестиваля посетили свыше пяти тысяч гостей. Это спортсмены, семьи с детьми, туристы из других городов и регионов нашей страны. Все те, кто любит настоящую русскую зиму и активный отдых", - привели в пресс-службе слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Для удобства гостей на площадку фестиваля организованы бесплатные рейсы автобусов из Вологды, Череповца, Шексны и Кадуя. Они доставляют туристов в Кириллов, а после завершения спортивных соревнований – отвезут зрителей обратно.

https://rsport.ria.ru/20240302/sport-1930702153.html

https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html

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кириллов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологодская область, кириллов, россия, георгий филимонов, общество