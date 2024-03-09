Рейтинг@Mail.ru
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
15:49 09.03.2024 (обновлено: 16:10 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/festival-1932031820.html
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 09.03.2024
Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей
Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:49
2024-03-09T16:10
вологодская область
кириллов
россия
георгий филимонов
общество
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51378f9c20d45126e94f378d8e39aa36.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , сообщает пресс-служба облправительства. В этом году фестиваль проводят в новом формате. В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Взрослые спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". "Фестиваль "В снегах Кириллова" - это новая точка притяжения туристов, любимое место для культурного и спортивного отдыха вологжан. И проект доказал свою востребованность. Только за первые два часа после открытия площадку фестиваля посетили свыше пяти тысяч гостей. Это спортсмены, семьи с детьми, туристы из других городов и регионов нашей страны. Все те, кто любит настоящую русскую зиму и активный отдых", - привели в пресс-службе слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Для удобства гостей на площадку фестиваля организованы бесплатные рейсы автобусов из Вологды, Череповца, Шексны и Кадуя. Они доставляют туристов в Кириллов, а после завершения спортивных соревнований – отвезут зрителей обратно.
https://rsport.ria.ru/20240302/sport-1930702153.html
https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html
вологодская область
кириллов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fd70bcd5845be8659edc841c54c8767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, кириллов, россия, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Кириллов, Россия, Георгий Филимонов, Общество, Вологодская область

Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова", стартовавший в субботу в Вологодской области, за первые два часа посетили свыше 5 тысяч гостей , сообщает пресс-служба облправительства.
В этом году фестиваль проводят в новом формате. В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Взрослые спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс".
Фестиваль Русская тройка в Вологде - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Фестиваль "Русская тройка" прошел в Вологодской области
2 марта, 15:22
"Фестиваль "В снегах Кириллова" - это новая точка притяжения туристов, любимое место для культурного и спортивного отдыха вологжан. И проект доказал свою востребованность. Только за первые два часа после открытия площадку фестиваля посетили свыше пяти тысяч гостей. Это спортсмены, семьи с детьми, туристы из других городов и регионов нашей страны. Все те, кто любит настоящую русскую зиму и активный отдых", - привели в пресс-службе слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Для удобства гостей на площадку фестиваля организованы бесплатные рейсы автобусов из Вологды, Череповца, Шексны и Кадуя. Они доставляют туристов в Кириллов, а после завершения спортивных соревнований – отвезут зрителей обратно.
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах
Вчера, 14:59
 
Вологодская областьВологодская областьКирилловРоссияГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала