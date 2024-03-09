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В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах - РИА Новости, 09.03.2024
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Вологодская область
 
14:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html
В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах
В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах - РИА Новости, 09.03.2024
В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах
Спортивный фестиваль по кросс-кантри на снегоходах "В снегах Кириллова" стартовал в субботу в Вологодской области, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:59
2024-03-09T14:59
вологодская область
россия
кириллов
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спортивный фестиваль по кросс-кантри на снегоходах "В снегах Кириллова" стартовал в субботу в Вологодской области, сообщает пресс-служба облправительства. В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. "Участие в гонках на снегоходах принимают спортсмены из Вологодской, Ярославской, Архангельской, Московской областей. Сегодня мы придаем особое значение развитию спорта, подобных спортивных форматов, и придаем новое звучание таким фестивалям. Наше кредо - развитие спорта, развитие спорта на сельских территориях. В связи с этим мы будем на постоянной основе проводить подобные фестивали, в том числе уделяя особое внимание экстремальным видам спорта", – приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". Для детей организована специально выделенная трасса длиной 600 метров. "Существует недораскрытый потенциал многих наших спортивных клубов, которые при дополнительном областном финансировании могли бы сказать свое слово и на общероссийском уровне, и на международном. К примеру, сегодняшний фестиваль. Раньше это было небольшое локальное мероприятие. Сейчас задача – перезагрузить такие события и сделать их более масштабными", - добавил Филимонов. Также для участников фестиваля в течение дня идет экстремальное мотошоу с участием чемпионов и призеров России по мотофристайлу.
вологодская область
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вологодская область, россия, кириллов, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Кириллов, Георгий Филимонов, Вологодская область

В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спортивный фестиваль по кросс-кантри на снегоходах "В снегах Кириллова" стартовал в субботу в Вологодской области, сообщает пресс-служба облправительства.
В Кириллове собрались спортсмены и любители из нескольких десятков регионов России, они демонстрируют мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
"Участие в гонках на снегоходах принимают спортсмены из Вологодской, Ярославской, Архангельской, Московской областей. Сегодня мы придаем особое значение развитию спорта, подобных спортивных форматов, и придаем новое звучание таким фестивалям. Наше кредо - развитие спорта, развитие спорта на сельских территориях. В связи с этим мы будем на постоянной основе проводить подобные фестивали, в том числе уделяя особое внимание экстремальным видам спорта", – приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". Для детей организована специально выделенная трасса длиной 600 метров.
«
"Существует недораскрытый потенциал многих наших спортивных клубов, которые при дополнительном областном финансировании могли бы сказать свое слово и на общероссийском уровне, и на международном. К примеру, сегодняшний фестиваль. Раньше это было небольшое локальное мероприятие. Сейчас задача – перезагрузить такие события и сделать их более масштабными", - добавил Филимонов.
Также для участников фестиваля в течение дня идет экстремальное мотошоу с участием чемпионов и призеров России по мотофристайлу.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияКирилловГеоргий Филимонов
 
 
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