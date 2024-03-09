В Вологодской области стартовал фестиваль по кросс-кантри на снегоходах
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спортивный фестиваль по кросс-кантри на снегоходах "В снегах Кириллова" стартовал в субботу в Вологодской области, сообщает пресс-служба облправительства.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
"Участие в гонках на снегоходах принимают спортсмены из Вологодской, Ярославской, Архангельской, Московской областей. Сегодня мы придаем особое значение развитию спорта, подобных спортивных форматов, и придаем новое звучание таким фестивалям. Наше кредо - развитие спорта, развитие спорта на сельских территориях. В связи с этим мы будем на постоянной основе проводить подобные фестивали, в том числе уделяя особое внимание экстремальным видам спорта", – приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Спортсмены соревнуются в различных дистанциях длиной 6-7 километров на уникальной трассе, которая имеет официальный статус по дисциплине "снегоходный кросс". Для детей организована специально выделенная трасса длиной 600 метров.
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"Существует недораскрытый потенциал многих наших спортивных клубов, которые при дополнительном областном финансировании могли бы сказать свое слово и на общероссийском уровне, и на международном. К примеру, сегодняшний фестиваль. Раньше это было небольшое локальное мероприятие. Сейчас задача – перезагрузить такие события и сделать их более масштабными", - добавил Филимонов.
Также для участников фестиваля в течение дня идет экстремальное мотошоу с участием чемпионов и призеров России по мотофристайлу.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области