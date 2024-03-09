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Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства - РИА Новости, 09.03.2024
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11:25 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/fas-1931999481.html
Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства
Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства - РИА Новости, 09.03.2024
Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:25
2024-03-09T11:25
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, оказать поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с 20-летним юбилеем. 9 марта 2004 года – особая дата в истории ФАС России. В этот день указом президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба. Она всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что ведомство ведёт активную деятельность по контролю за ценообразованием на товарных рынках, в том числе на социально значимую продукцию, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По словам премьер-министра, это позволяет защищать людей от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "Благодаря вашим инициативам принимаются меры по снижению административной нагрузки на бизнес, оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства", - добавляется в телеграмме. Он с уверенностью отметил, что компетентность, ответственность, принципиальность и целеустремлённость высокопрофессионального коллектива Федеральной антимонопольной службы и впредь будут залогом успеха.
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экономика, россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства

Мишустин: работа ФАС позволяет снизить административную нагрузку на бизнес

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, оказать поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с 20-летним юбилеем. 9 марта 2004 года – особая дата в истории ФАС России. В этот день указом президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба. Она всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства", - говорится в телеграмме.
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Мишустин подчеркнул, что ведомство ведёт активную деятельность по контролю за ценообразованием на товарных рынках, в том числе на социально значимую продукцию, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По словам премьер-министра, это позволяет защищать людей от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "Благодаря вашим инициативам принимаются меры по снижению административной нагрузки на бизнес, оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства", - добавляется в телеграмме.
Он с уверенностью отметил, что компетентность, ответственность, принципиальность и целеустремлённость высокопрофессионального коллектива Федеральной антимонопольной службы и впредь будут залогом успеха.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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