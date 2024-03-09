Мишустин поздравил сотрудников ФАС с 20-летием ведомства
Мишустин: работа ФАС позволяет снизить административную нагрузку на бизнес
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, оказать поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с 20-летним юбилеем. 9 марта 2004 года – особая дата в истории ФАС России. В этот день указом президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба. Она всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что ведомство ведёт активную деятельность по контролю за ценообразованием на товарных рынках, в том числе на социально значимую продукцию, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По словам премьер-министра, это позволяет защищать людей от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "Благодаря вашим инициативам принимаются меры по снижению административной нагрузки на бизнес, оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства", - добавляется в телеграмме.
Он с уверенностью отметил, что компетентность, ответственность, принципиальность и целеустремлённость высокопрофессионального коллектива Федеральной антимонопольной службы и впредь будут залогом успеха.