https://ria.ru/20240309/evrovidenie-1932067029.html

Дуэт "Ладанива" представит Армению на "Евровидении-2024"

Дуэт "Ладанива" представит Армению на "Евровидении-2024" - РИА Новости, 09.03.2024

Дуэт "Ладанива" представит Армению на "Евровидении-2024"

Армяно-французский дуэт "Ладанива", получивший название от знаменитого советского внедорожника, представит Армению в международном песенном конкурсе... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:17

2024-03-09T20:17

2024-03-09T20:17

культура

армения

lada vesta

мальме

франция

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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Армяно-французский дуэт "Ладанива", получивший название от знаменитого советского внедорожника, представит Армению в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", сообщили в пресс-службе общественного телевидения республики. "В этом году Армению на "Евровидении" представит группа "Ладанива", в которую входят армянская вокалистка Жаклин Багдасарян и французский мультиинструменталист Луи Томас", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вещателя. Отмечается, что такое решение приняла общественная телекомпания.""Ладанива" это сплав армянского фолка и влияний мировой музыки - от балканских мелодий до ритмов малоя, джаза и регги", - отметили в общественной телекомпании. Уточняется, что название группе дал внедорожник Lada Niva, "символизирующий авантюрный дух группы и ее путешествие через разные культуры и традиции". Жаклин и Луи случайно узнали, что их отцы водили одну и ту же машину, живя в Армении и Франции, и так родилось название "Ладанива". "Lada Niva - это вездеход, который может подняться на неизведанные высоты, как и мы в нашей группе. Мы очень рады этой возможности и готовы представить Армению на "Евровидении-2024" своим музыкальным разнообразием", - приводит пресс-служба слова певицы. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальме примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Армения выступит во втором полуфинале 9 мая. Мальме ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году.

https://ria.ru/20240207/evrovidenie-1926042278.html

https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html

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армения, lada vesta, мальме , франция