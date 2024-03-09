https://ria.ru/20240309/doverie-1932071815.html

В ХАМАС заявили о большем доверии к представителям ЕС, чем к США

В ХАМАС заявили о большем доверии к представителям ЕС, чем к США - РИА Новости, 09.03.2024

В ХАМАС заявили о большем доверии к представителям ЕС, чем к США

Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран сообщил, что движение настаивает на окончательном прекращении огня с Израилем и... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:20

2024-03-09T21:20

2024-03-09T21:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран сообщил, что движение настаивает на окончательном прекращении огня с Израилем и готово к переговорам, в противном случае беспорядки в регионе обострятся, при этом ХАМАС в большей степени рассчитывает на менее предвзятых переговорщиков из ЕС, чем из США. "Высокопоставленный представитель ХАМАС Хусам Бадран предупредил, что без (мирного - ред.) соглашения беспорядки на Западном Берегу и в Иерусалиме обострятся, и заявил, что его группа готова продолжить переговоры", - пишет издание Wall Street Journal по итогам интервью. В ходе беседы Бадран отметил, что дискуссии об обмене израильских заложников на палестинских заключенных теперь отошли на второй план, уступив место вопросам о том, как облегчить гуманитарную ситуацию в регионе и положить конец боевым действиям. Он добавил, что отсутствие прогресса в переговорах приведет к новым волнениям за пределами сектора Газа во время Рамадана. Бадран также рассказал изданию, что "не верит, что США могут быть честным посредником", учитывая мощную поддержку Израиля со стороны Вашингтона, и подчеркнул, что ХАМАС делает наибольшую ставку на посредничество европейских стран, включая Францию, чем на посредничество Штатов. По его данным, погибли по меньшей мере 60 израильских пленных, что превышает оценку в 50 погибших, предоставленную ранее израильской стороной. Представитель ХАМАС также опроверг заявления о том, что движение отклонило просьбу Израиля предоставить список живых заложников, и сообщил, что официального запроса от Израиля на составление такого списка не поступало. Он сказал, что многие из заключенных удерживаются другими группировками, что затрудняет их поиск. На прошлой неделе телеканал Al Qahera News сообщил, что делегации Катара, США и правящего в секторе Газа движения ХАМАС прибыли в египетскую столицу Каир для проведения нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа. Газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника писала, что Израиль решил не направлять делегацию на переговоры в Каире о перемирии в секторе Газа. Газета Guardian со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что представители Египта и Катара призывают палестинское движение ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/konflikt-1932067775.html

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240309/palestina-1932016041.html

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в мире, израиль, сша, катар, евросоюз, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин