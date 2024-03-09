https://ria.ru/20240309/demonstratsiya-1931993804.html
В Лондоне пройдет крупная пропалестинская демонстрация
В Лондоне пройдет крупная пропалестинская демонстрация - РИА Новости, 09.03.2024
В Лондоне пройдет крупная пропалестинская демонстрация
Крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдет в субботу в центре Лондоне, ожидается участие сотен тысяч человек, сообщил в субботу телеканал ITV. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:26
2024-03-09T10:26
2024-03-09T10:40
в мире
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лондон
палестина
владимир путин
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдет в субботу в центре Лондоне, ожидается участие сотен тысяч человек, сообщил в субботу телеканал ITV. Ранее организаторы пропалестинских демонстраций в Великобритании заявили о намерении продолжать акции, несмотря на призыв властей прекратить подобные мероприятия. "Марш Palestine Solidarity Campaign ("Кампания солидарности с Палестиной" - ред.) пройдёт в центральном Лондоне, на этих выходных состоится пятая крупная демонстрация в этом году. Организация заявила, что ожидает участие "сотен тысяч человек", - говорится в сообщении телеканала. Участники пропалестинской акции маршем пройдут по центральному Лондону, конечная точка маршрута располагается недалеко от посольства США. Вместе с этим в субботу в британской столице пройдёт небольшой "контр-протест" против проведения подобных маршей в поддержку Палестины, которые, по словам организаторов, ставят под угрозу безопасность евреев, передаёт ITV. Отмечается, что в нём примут участие до 100 человек. Ранее полиция Лондона сообщила, что на обеспечение безопасности правопорядка на демонстрациях в поддержку Палестины было затрачено более чем 32 миллиона фунтов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240217/gaza-1928001119.html
https://ria.ru/20240304/gaza-1931088657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, лондон, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Лондон, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости.
Крупная демонстрация в поддержку Палестины пройдет в субботу в центре Лондоне, ожидается участие сотен тысяч человек, сообщил в субботу телеканал ITV
.
Ранее организаторы пропалестинских демонстраций в Великобритании
заявили о намерении продолжать акции, несмотря на призыв властей прекратить подобные мероприятия.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
"Марш Palestine Solidarity Campaign ("Кампания солидарности с Палестиной" - ред.) пройдёт в центральном Лондоне, на этих выходных состоится пятая крупная демонстрация в этом году. Организация заявила, что ожидает участие "сотен тысяч человек", - говорится в сообщении телеканала.
Участники пропалестинской акции маршем пройдут по центральному Лондону, конечная точка маршрута располагается недалеко от посольства США
.
Вместе с этим в субботу в британской столице пройдёт небольшой "контр-протест" против проведения подобных маршей в поддержку Палестины, которые, по словам организаторов, ставят под угрозу безопасность евреев, передаёт ITV. Отмечается, что в нём примут участие до 100 человек.
Ранее полиция Лондона сообщила, что на обеспечение безопасности правопорядка на демонстрациях в поддержку Палестины было затрачено более чем 32 миллиона фунтов.
Нетаньяху раскрыл единственный путь урегулирования конфликта в Палестине Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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