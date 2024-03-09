https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931974160.html

В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов

В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов - РИА Новости, 09.03.2024

В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов

Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько десятков террористов 8 марта, целями операций было создание условий для возвращения женщин в их дома, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T05:00

2024-03-09T05:00

2024-03-09T05:00

в мире

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УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько десятков террористов 8 марта, целями операций было создание условий для возвращения женщин в их дома, сообщает Информационное агентство Буркина (AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах. "Несколько десятков террористов были нейтрализованы в эту пятницу в результате ударов армии Буркина-Фасо в Тоуке", – говорится в сообщении. По информации агентства, несколько десятков террористов, которые готовили нападение, были обнаружены и атакованы в районе населенного пункта Тоука провинции Сено с использованием беспилотника. Добавляется, что контртеррористические мероприятия также были проведены в провинции Санматенга и Восточно-Центральной области. Боевики также были обнаружены и уничтожены с использованием БПЛА. Агентство уточняет, что операции были проведены для того, чтобы женщины смогли вернуться в свои дома. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть дома и перебраться в безопасные районы.

https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930124396.html

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923935048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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