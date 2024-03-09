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В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов - РИА Новости, 09.03.2024
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05:00 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931974160.html
В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов
В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов - РИА Новости, 09.03.2024
В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов
Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько десятков террористов 8 марта, целями операций было создание условий для возвращения женщин в их дома, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:00
2024-03-09T05:00
в мире
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УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько десятков террористов 8 марта, целями операций было создание условий для возвращения женщин в их дома, сообщает Информационное агентство Буркина (AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах. "Несколько десятков террористов были нейтрализованы в эту пятницу в результате ударов армии Буркина-Фасо в Тоуке", – говорится в сообщении. По информации агентства, несколько десятков террористов, которые готовили нападение, были обнаружены и атакованы в районе населенного пункта Тоука провинции Сено с использованием беспилотника. Добавляется, что контртеррористические мероприятия также были проведены в провинции Санматенга и Восточно-Центральной области. Боевики также были обнаружены и уничтожены с использованием БПЛА. Агентство уточняет, что операции были проведены для того, чтобы женщины смогли вернуться в свои дома. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть дома и перебраться в безопасные районы.
https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930124396.html
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в мире
В мире
В Буркина-Фасо за день уничтожили несколько десятков террористов

AIB: армия Буркина-Фасо 8 марта уничтожила несколько десятков террористов

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько десятков террористов 8 марта, целями операций было создание условий для возвращения женщин в их дома, сообщает Информационное агентство Буркина (AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах.
«
"Несколько десятков террористов были нейтрализованы в эту пятницу в результате ударов армии Буркина-Фасо в Тоуке", – говорится в сообщении.
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29 февраля, 10:00
По информации агентства, несколько десятков террористов, которые готовили нападение, были обнаружены и атакованы в районе населенного пункта Тоука провинции Сено с использованием беспилотника.
Добавляется, что контртеррористические мероприятия также были проведены в провинции Санматенга и Восточно-Центральной области. Боевики также были обнаружены и уничтожены с использованием БПЛА.
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Агентство уточняет, что операции были проведены для того, чтобы женщины смогли вернуться в свои дома.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть дома и перебраться в безопасные районы.
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