https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931968942.html
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов - РИА Новости, 09.03.2024
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов
Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:13
2024-03-09T02:13
2024-03-09T02:13
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УАГАДУГУ, 9 мар - РИА Новости. Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). "Четыре террориста были нейтрализованы в пятницу, еще один захвачен. Кроме того, захвачено оборудование в городе Пиела", - сообщает AIB со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Информационное агентство также сообщает, что на месте проведения операции было обнаружено пять мотоциклов, самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, радиоприемник, семь телефонов и канистра с бензином емкостью 20 литров. Всё это имущество принадлежало террористам. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html
https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html
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в мире
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов
AIB: армия Буркина-Фасо уничтожила четырех террористов, один попал в плен
УАГАДУГУ, 9 мар - РИА Новости. Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB).
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"Четыре террориста были нейтрализованы в пятницу, еще один захвачен. Кроме того, захвачено оборудование в городе Пиела", - сообщает AIB со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
В Крыму уничтожили вооруженного террориста
Информационное агентство также сообщает, что на месте проведения операции было обнаружено пять мотоциклов, самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, радиоприемник, семь телефонов и канистра с бензином емкостью 20 литров. Всё это имущество принадлежало террористам.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни