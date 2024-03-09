Рейтинг@Mail.ru
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931968942.html
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов - РИА Новости, 09.03.2024
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов
Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:13
2024-03-09T02:13
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896613410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe5a51ea7d2da905e4946577ca3f7a57.jpg
УАГАДУГУ, 9 мар - РИА Новости. Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). "Четыре террориста были нейтрализованы в пятницу, еще один захвачен. Кроме того, захвачено оборудование в городе Пиела", - сообщает AIB со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Информационное агентство также сообщает, что на месте проведения операции было обнаружено пять мотоциклов, самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, радиоприемник, семь телефонов и канистра с бензином емкостью 20 литров. Всё это имущество принадлежало террористам. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html
https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896613410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_868f326ca1fb7b3a61052c8fc254ffdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов

AIB: армия Буркина-Фасо уничтожила четырех террористов, один попал в плен

© AP Photo / Kilaye BationoВоенный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Kilaye Bationo
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
УАГАДУГУ, 9 мар - РИА Новости. Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB).
«
"Четыре террориста были нейтрализованы в пятницу, еще один захвачен. Кроме того, захвачено оборудование в городе Пиела", - сообщает AIB со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда против подпольных оружейников. Кадр из видео
В Крыму уничтожили вооруженного террориста
11 мая 2021, 21:41
Информационное агентство также сообщает, что на месте проведения операции было обнаружено пять мотоциклов, самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, радиоприемник, семь телефонов и канистра с бензином емкостью 20 литров. Всё это имущество принадлежало террористам.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
3 марта, 11:35
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала