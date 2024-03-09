https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931968942.html

В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов

В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов - РИА Новости, 09.03.2024

В Буркина-Фасо ликвидировали четырех террористов

Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:13

2024-03-09T02:13

2024-03-09T02:13

в мире

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УАГАДУГУ, 9 мар - РИА Новости. Армия Буркина-Фасо ликвидировала четырех террористов, еще один попал в плен, передает Информационное агентство Буркина (AIB). "Четыре террориста были нейтрализованы в пятницу, еще один захвачен. Кроме того, захвачено оборудование в городе Пиела", - сообщает AIB со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Информационное агентство также сообщает, что на месте проведения операции было обнаружено пять мотоциклов, самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, радиоприемник, семь телефонов и канистра с бензином емкостью 20 литров. Всё это имущество принадлежало террористам. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.

https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html

https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html

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в мире