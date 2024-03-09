https://ria.ru/20240309/britaniya-1932009338.html

Глава МИД Британии выступил против поддержки мирной инициативы по Украине

Глава МИД Британии выступил против поддержки мирной инициативы по Украине - РИА Новости, 09.03.2024

Глава МИД Британии выступил против поддержки мирной инициативы по Украине

Если наравне с поставками оружия Киеву поддерживать мирный процесс по Украине, то не получится ни то, ни другое, заявил министр иностранных дел Великобритании... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:56

2024-03-09T12:56

2024-03-09T12:56

россия

украина

москва

дэвид кэмерон

такер карлсон

владимир путин

нато

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Если наравне с поставками оружия Киеву поддерживать мирный процесс по Украине, то не получится ни то, ни другое, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. "Если мы скажем, что хотим поддерживать Украину, но при этом и мирный процесс, то не удастся ни то, ни другое", - сказал он. При этом Кэмерон выразил мнение, что справедливого мира можно добиться лишь силой. Британский министр описал два возможных с его точки зрения сценария – в одном Украине удаётся оттеснить РФ. "Тогда мы сможем рассчитывать на светлое будущее с более сильным НАТО, единым трансатлантическим сообществом, ростом и процветанием", - считает политик. Если же Украина проиграет, то Европу и весь мир ожидает "большая неопределенность", полагает он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, дэвид кэмерон, такер карлсон, владимир путин, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост