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Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону - РИА Новости, 09.03.2024
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону
Великобритания предоставит Украине еще 325 миллионов фунтов на оборонные нужды, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:34
2024-03-09T00:34
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине еще 325 миллионов фунтов на оборонные нужды, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. "Мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов, чтобы помочь Украине защититься", - сказал Кариуки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Украина, Великобритания, Россия, В мире, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону
Зампостпреда Британии при ООН: Лондон даст Киеву 325 миллиона фунтов на оборону