Рейтинг@Mail.ru
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/britaniya-1931964018.html
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону - РИА Новости, 09.03.2024
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону
Великобритания предоставит Украине еще 325 миллионов фунтов на оборонные нужды, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:34
2024-03-09T00:34
украина
великобритания
россия
в мире
сергей лавров
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
ООН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине еще 325 миллионов фунтов на оборонные нужды, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. "Мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов, чтобы помочь Украине защититься", - сказал Кариуки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931212605.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, в мире, сергей лавров, оон, нато
Украина, Великобритания, Россия, В мире, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Британия предоставит Украине 325 миллионов фунтов на оборону

Зампостпреда Британии при ООН: Лондон даст Киеву 325 миллиона фунтов на оборону

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине еще 325 миллионов фунтов на оборонные нужды, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.
«
"Мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов, чтобы помочь Украине защититься", - сказал Кариуки.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине
5 марта, 14:09
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаВеликобританияРоссияВ миреСергей ЛавровООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала