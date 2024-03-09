СМИ: в Эстонии хотят сделать обязательным наличие убежищ в новых зданиях
ERR: в Эстонии намерены сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
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"По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опираясь на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными, бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на 1-2%. Убежище станет обязательным для зданий площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Убежище, согласно плану, должно быть оснащено автономным освещением, отдельной канализацией и водопроводом, а также иметь два выхода. По мнению девелоперов, это делает строительство зданий значительно дороже, отмечает ERR.
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"Если до сих пор стены подвальных этажей мы строили толщиной 20 сантиметров, то, возможно, придется часть стен строить 40-сантиметровыми. А если еще придется делать помещение под генератор, хранилище топлива, будут еще какие-нибудь дополнительные требования, то сегодня довольно сложно сказать, увеличит ли это расходы на 1-2%. Я почему-то подозреваю, что выйдет значительно дороже", - сказал ERR глава крупной строительной компании Merko Ehitus Яан Меэ.
По данным МВД, соответствующее постановление об обязательном наличии убежища в новых объектах недвижимости будет готово осенью этого года.