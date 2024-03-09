https://ria.ru/20240309/bomboubezhische-1932036988.html

СМИ: в Эстонии хотят сделать обязательным наличие убежищ в новых зданиях

СМИ: в Эстонии хотят сделать обязательным наличие убежищ в новых зданиях - РИА Новости, 09.03.2024

СМИ: в Эстонии хотят сделать обязательным наличие убежищ в новых зданиях

Правительство Эстонии рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях, сообщил портал эстонского... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:34

2024-03-09T16:34

2024-03-09T16:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опираясь на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными, бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на 1-2%. Убежище станет обязательным для зданий площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Убежище, согласно плану, должно быть оснащено автономным освещением, отдельной канализацией и водопроводом, а также иметь два выхода. По мнению девелоперов, это делает строительство зданий значительно дороже, отмечает ERR. "Если до сих пор стены подвальных этажей мы строили толщиной 20 сантиметров, то, возможно, придется часть стен строить 40-сантиметровыми. А если еще придется делать помещение под генератор, хранилище топлива, будут еще какие-нибудь дополнительные требования, то сегодня довольно сложно сказать, увеличит ли это расходы на 1-2%. Я почему-то подозреваю, что выйдет значительно дороже", - сказал ERR глава крупной строительной компании Merko Ehitus Яан Меэ. По данным МВД, соответствующее постановление об обязательном наличии убежища в новых объектах недвижимости будет готово осенью этого года.

https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

https://ria.ru/20240304/putin-1930920500.html

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в мире, эстония, финляндия