https://ria.ru/20240309/bezopasnost-1932070136.html

США приветствуют усилия Турции по безопасности поставок в Черном море

США приветствуют усилия Турции по безопасности поставок в Черном море - РИА Новости, 09.03.2024

США приветствуют усилия Турции по безопасности поставок в Черном море

США приветствуют усилия Турции по содействию безопасным маршрутам для поставок зерна в Черном море, говорится в заявлении по случаю седьмого заседания... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:52

2024-03-09T20:52

2024-03-09T20:52

в мире

россия

турция

черное море

хакан фидан

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. США приветствуют усилия Турции по содействию безопасным маршрутам для поставок зерна в Черном море, говорится в заявлении по случаю седьмого заседания Стратегического механизма Турция-США. "Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США (Энтони - ред.) Блинкен вновь заявили о поддержке Турцией и США суверенитета и территориальной целостности Украины... Соединенные Штаты приветствуют усилия Турции в Черном море, включая недавно объявленную Целевую группу по противоминной обороне и содействие безопасным маршрутам, жизненно важным для поставок зерна и другой международной торговли", - говорится в заявлении, текст которого привел МИД Турции. При этом в турецком внешнеполитическом ведомстве не уточнили, о каких маршрутах в Черном море идет речь. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240306/more-1931522276.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html

россия

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, черное море, хакан фидан, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, нато