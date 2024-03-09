https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1932056810.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.03.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:53
2024-03-09T18:53
2024-03-09T19:07
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."Девятого марта около 18.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932040362.html
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россия, белгородская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский БПЛА