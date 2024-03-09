https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931986921.html

Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске

Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске - РИА Новости, 09.03.2024

Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске

Идет комиссионное обследование поликлиники в Курске, на крышу которой упали обломки сбитого украинского БПЛА, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:18

2024-03-09T09:18

2024-03-09T09:26

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идет комиссионное обследование поликлиники в Курске, на крышу которой упали обломки сбитого украинского БПЛА, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщил, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу 6-й поликлиники, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. "Нахожусь на месте, где обломки сбитого ночью украинского БПЛА повредили 6-ю поликлинику Курска. Здесь идет комиссионное обследование здания. К счастью, все остались живы", - написал Старовойт. Губернатор посетил стационар и пообщался с пациентами и медперсоналом. Он поблагодарил медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы и представителей всех экстренных служб, которые работали на месте. "Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал Старовойт. Он также убедился, что "несущие конструкции не повреждены". По словам губернатора, специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, курская область, роман старовойт