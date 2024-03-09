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Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске - РИА Новости, 09.03.2024
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09:18 09.03.2024 (обновлено: 09:26 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931986921.html
Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске
Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске - РИА Новости, 09.03.2024
Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске
Идет комиссионное обследование поликлиники в Курске, на крышу которой упали обломки сбитого украинского БПЛА, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:18
2024-03-09T09:26
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идет комиссионное обследование поликлиники в Курске, на крышу которой упали обломки сбитого украинского БПЛА, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщил, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу 6-й поликлиники, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. "Нахожусь на месте, где обломки сбитого ночью украинского БПЛА повредили 6-ю поликлинику Курска. Здесь идет комиссионное обследование здания. К счастью, все остались живы", - написал Старовойт. Губернатор посетил стационар и пообщался с пациентами и медперсоналом. Он поблагодарил медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы и представителей всех экстренных служб, которые работали на месте. "Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал Старовойт. Он также убедился, что "несущие конструкции не повреждены". По словам губернатора, специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
Сбитый дрон не повредил несущие конструкции поликлиники в Курске

Обломки сбитого дрона не повредили несущие конструкции поликлиники в Курске

© Роман Старовойт/TelegramПоликлиника №6, поврежденная обломками сбитого украинского БПЛА в Курске
Поликлиника №6, поврежденная обломками сбитого украинского БПЛА в Курске
© Роман Старовойт/Telegram
Поликлиника №6, поврежденная обломками сбитого украинского БПЛА в Курске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идет комиссионное обследование поликлиники в Курске, на крышу которой упали обломки сбитого украинского БПЛА, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее глава Курской области сообщил, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу 6-й поликлиники, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники.
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"Нахожусь на месте, где обломки сбитого ночью украинского БПЛА повредили 6-ю поликлинику Курска. Здесь идет комиссионное обследование здания. К счастью, все остались живы", - написал Старовойт.
Губернатор посетил стационар и пообщался с пациентами и медперсоналом. Он поблагодарил медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы и представителей всех экстренных служб, которые работали на месте. "Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал Старовойт.
Он также убедился, что "несущие конструкции не повреждены". По словам губернатора, специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура.
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