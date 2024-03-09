https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику

Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику - РИА Новости, 09.03.2024

Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику

Обломки беспилотника, сбитого в Курске, упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:37

2024-03-09T04:37

2024-03-09T04:37

специальная военная операция на украине

курск

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника, сбитого в Курске, упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания эвакуированы, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник."В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 квадратных метра кровли. Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты - в безопасное место", - написал Старовойт в Telegram-канале.По поручению главы региона на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

курск

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курск, курская область, роман старовойт, происшествия