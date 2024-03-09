https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику - РИА Новости, 09.03.2024
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Обломки беспилотника, сбитого в Курске, упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T04:37
2024-03-09T04:37
2024-03-09T04:37
специальная военная операция на украине
курск
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника, сбитого в Курске, упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания эвакуированы, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник."В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 квадратных метра кровли. Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты - в безопасное место", - написал Старовойт в Telegram-канале.По поручению главы региона на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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курск, курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Губернатор Старовойт: в Курске обломки БПЛА упали на крышу поликлиники