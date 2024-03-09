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Над Курском сбили украинский беспилотник
Над Курском сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.03.2024
Над Курском сбили украинский беспилотник
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:46
2024-03-09T02:46
2024-03-09T02:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться. "В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
Над Курском сбили украинский беспилотник
Губернатор Старовойт: ПВО сбила над Курском БПЛА ВСУ