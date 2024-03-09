https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931970019.html

Над Курском сбили украинский беспилотник

Над Курском сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.03.2024

Над Курском сбили украинский беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:46

2024-03-09T02:46

2024-03-09T02:46

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться. "В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

курская область

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курская область, роман старовойт