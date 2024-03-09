В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов
Психиатр увидела в выступлении Байдена в конгрессе признаки приема стимуляторов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией.
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"Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден, как он медленно говорит и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления. — Прим. ред.) о положении Союза — пылким и гневным, (то заметите, что. — Прим. ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — подчеркнула она.
Либерман также отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне нехарактерны. В частности, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе.
В свою очередь, представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении президентом наркотиков перед выступлением в конгрессе.
Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.