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В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов - РИА Новости, 09.03.2024
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13:43 09.03.2024 (обновлено: 17:42 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html
В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов
В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов - РИА Новости, 09.03.2024
В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов
Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:43
2024-03-09T17:42
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией. &quot;Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден, как он медленно говорит и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления. — Прим. ред.) о положении Союза — пылким и гневным, (то заметите, что. — Прим. ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин&quot;, — подчеркнула она.Либерман также отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне нехарактерны. В частности, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе. В свою очередь, представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении президентом наркотиков перед выступлением в конгрессе.Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов

Психиатр увидела в выступлении Байдена в конгрессе признаки приема стимуляторов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией.
«

"Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден, как он медленно говорит и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления. — Прим. ред.) о положении Союза — пылким и гневным, (то заметите, что. — Прим. ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — подчеркнула она.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
Вчера, 08:00
Либерман также отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне нехарактерны. В частности, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе.
В свою очередь, представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении президентом наркотиков перед выступлением в конгрессе.
Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
8 марта, 19:15
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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