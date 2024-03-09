https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html

В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов

В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов - РИА Новости, 09.03.2024

В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов

Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:43

2024-03-09T13:43

2024-03-09T17:42

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе с посланием о положении Союза так, будто перед этим принял стимуляторы, заявила изданию The Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией. "Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден, как он медленно говорит и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления. — Прим. ред.) о положении Союза — пылким и гневным, (то заметите, что. — Прим. ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — подчеркнула она.Либерман также отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне нехарактерны. В частности, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе. В свою очередь, представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении президентом наркотиков перед выступлением в конгрессе.Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден