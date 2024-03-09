https://ria.ru/20240309/bayden-1931970134.html
Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой
Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой - РИА Новости, 09.03.2024
Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой
Мать американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, назвала жалкой оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего ее в обращении к РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:51
2024-03-09T02:51
2024-03-09T03:08
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мать американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, назвала жалкой оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего ее в обращении к конгрессу Линкольном. "Байден даже не знает имени моего ребенка - это жалко! Если вы собираетесь произнести ее имя (даже если вас заставляют) - хотя бы произнесите его правильно", - написала она в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин также упрекнула Байдена за то, что он не смог правильно произнести имя девушки, которая погибла от рук мигранта, попавшего в США благодаря миграционной политике действующего президента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html
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сша, россия, джо байден, в мире
США, Россия, Джо Байден, В мире
Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой
Мать упомянутой Байденом убитой девушки назвала оговорку в имени дочери жалкой