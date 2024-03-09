https://ria.ru/20240309/bayden-1931970134.html

Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой

Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой - РИА Новости, 09.03.2024

Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой

Мать американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, назвала жалкой оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего ее в обращении к РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:51

2024-03-09T02:51

2024-03-09T03:08

сша

россия

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452217_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_52263b680b5be172cb5e727729ea4e7a.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мать американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, назвала жалкой оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего ее в обращении к конгрессу Линкольном. "Байден даже не знает имени моего ребенка - это жалко! Если вы собираетесь произнести ее имя (даже если вас заставляют) - хотя бы произнесите его правильно", - написала она в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин также упрекнула Байдена за то, что он не смог правильно произнести имя девушки, которая погибла от рук мигранта, попавшего в США благодаря миграционной политике действующего президента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html

https://ria.ru/20221213/bayden-1838462623.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, джо байден, в мире