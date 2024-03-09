https://ria.ru/20240309/bayden-1931964570.html
Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу
Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу - РИА Новости, 09.03.2024
Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу
Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием "о положении союза" - это "большая ложь", он рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:44
2024-03-09T00:44
2024-03-09T00:44
украина
сша
в мире
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412072_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_71866e91c71bd7cdcbec2d7b2750f67e.jpg
ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 9 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием "о положении союза" - это "большая ложь", он рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном, проявил неуважение к семье жертвы резонансного убийства, совершенного, как сообщалось, нелегалом, заявил РИА Новости бывший начальник пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло. "Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим", - сказал Витьелло. Он отметил, что Байден в ходе речи проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как считается, была убита в феврале нелегальным беженцем. Ранее речь Байдена в американском конгрессе раскритиковала и член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Как она отмечала, президент даже не смог правильно произнести имя Райли.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html
https://ria.ru/20230527/bayden-1874485433.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412072_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_7ed0e5fc2f9fdf7540d1ed9ac8a082eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, джо байден
Украина, США, В мире, Джо Байден
Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу
Экс-начальник погранпатруля США назвал послание Байдена конгрессу большой ложью
ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 9 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием "о положении союза" - это "большая ложь", он рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном, проявил неуважение к семье жертвы резонансного убийства, совершенного, как сообщалось, нелегалом, заявил РИА Новости бывший начальник пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.
«
"Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим", - сказал Витьелло.
"Расист и преступник": американцы пришли в бешенство после речи Байдена
Он отметил, что Байден в ходе речи проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как считается, была убита в феврале нелегальным беженцем.
Ранее речь Байдена в американском конгрессе раскритиковала и член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Как она отмечала, президент даже не смог правильно произнести имя Райли.
Жена Байдена опозорилась во время пафосной речи