https://ria.ru/20240309/bayden-1931964570.html

Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу

Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу - РИА Новости, 09.03.2024

Экс-начальник погранпатруля США раскрыл ложь в послании Байдена конгрессу

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием "о положении союза" - это "большая ложь", он рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:44

2024-03-09T00:44

2024-03-09T00:44

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джо байден

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 9 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием "о положении союза" - это "большая ложь", он рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном, проявил неуважение к семье жертвы резонансного убийства, совершенного, как сообщалось, нелегалом, заявил РИА Новости бывший начальник пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло. "Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим", - сказал Витьелло. Он отметил, что Байден в ходе речи проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как считается, была убита в феврале нелегальным беженцем. Ранее речь Байдена в американском конгрессе раскритиковала и член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Как она отмечала, президент даже не смог правильно произнести имя Райли.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html

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украина, сша, в мире, джо байден