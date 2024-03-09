https://ria.ru/20240309/banki-1931964144.html

Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков

Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков - РИА Новости, 09.03.2024

Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков

Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться отнюдь не выгодные варианты, рассказал агентству “Прайм” адвокат,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:17

2024-03-09T02:17

2024-03-09T10:21

экономика

россия

кирилл данилов

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться отнюдь не выгодные варианты, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Это может быть страховой полис или другой инвестиционный продукт с сомнительной и рисковой доходностью. "Самое неприятное – при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств", — объясняет Данилов.Если страхование накопительное, вносить деньги придется регулярно, в противном случае банк может расторгнуть договор.Еще один вариант — вклад в драгметаллах. Хоть это и вечная ценность, цены на металлы также подвержены инфляции. Кроме того, такие счета не входят в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка деньги вернуть крайне сложно.В последнее время популярны накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируют высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Могут быть и другие условия, например, неожиданные комиссии. Это сводит на нет всю заявленную доходность.Кроме того, неожиданно высокие ставки по вкладам означают, что у банка серьезные финансовые проблемы и он в шаге от банкротства или отзыва лицензии. Для потенциального вкладчика это – красный флаг, заключил Данилов.

https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html

https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, кирилл данилов