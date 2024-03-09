https://ria.ru/20240309/banki-1931964144.html
Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков
Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков - РИА Новости, 09.03.2024
Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков
Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться отнюдь не выгодные варианты, рассказал агентству “Прайм” адвокат,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:17
2024-03-09T02:17
2024-03-09T10:21
экономика
россия
кирилл данилов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться отнюдь не выгодные варианты, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Это может быть страховой полис или другой инвестиционный продукт с сомнительной и рисковой доходностью. "Самое неприятное – при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств", — объясняет Данилов.Если страхование накопительное, вносить деньги придется регулярно, в противном случае банк может расторгнуть договор.Еще один вариант — вклад в драгметаллах. Хоть это и вечная ценность, цены на металлы также подвержены инфляции. Кроме того, такие счета не входят в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка деньги вернуть крайне сложно.В последнее время популярны накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируют высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Могут быть и другие условия, например, неожиданные комиссии. Это сводит на нет всю заявленную доходность.Кроме того, неожиданно высокие ставки по вкладам означают, что у банка серьезные финансовые проблемы и он в шаге от банкротства или отзыва лицензии. Для потенциального вкладчика это – красный флаг, заключил Данилов.
https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html
https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл данилов
Экономика, Россия, Кирилл Данилов
Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков
Адвокат Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться отнюдь не выгодные варианты, рассказал агентству “Прайм”
адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Это может быть страховой полис или другой инвестиционный продукт с сомнительной и рисковой доходностью. "Самое неприятное – при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств", — объясняет Данилов.
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Если страхование накопительное, вносить деньги придется регулярно, в противном случае банк может расторгнуть договор.
Еще один вариант — вклад в драгметаллах. Хоть это и вечная ценность, цены на металлы также подвержены инфляции. Кроме того, такие счета не входят в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка деньги вернуть крайне сложно.
В последнее время популярны накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируют высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Могут быть и другие условия, например, неожиданные комиссии. Это сводит на нет всю заявленную доходность.
Кроме того, неожиданно высокие ставки по вкладам означают, что у банка серьезные финансовые проблемы и он в шаге от банкротства или отзыва лицензии. Для потенциального вкладчика это – красный флаг, заключил Данилов.
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