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Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму - РИА Новости, 09.03.2024
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06:18 09.03.2024 (обновлено: 07:13 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/avtomobili-1931976094.html
Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму
Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму - РИА Новости, 09.03.2024
Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму
Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы:... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:18
2024-03-09T07:13
игорь моржаретто
авто
максим кадаков
авилон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы: хотя поломки и были, они не носили системный и массовый характер, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты; дилеры в свою очередь рассказали, что сложностей с их ремонтом не возникало.&quot;Китайские автомобили пережили зиму вполне нормально. Были определенные проблемы в сильные морозы, но далеко не у всех моделей, и это не носило массовый, системный характер. По каким-то моделям и вовсе не было жалоб, в каких-то в сильные морозы глючил экран. Я ездил на премиальном китайском автомобиле, у которого заела в сильный мороз одна из дверных ручек. Но я позвонил в сервис, сказали, что поправят все за одну минуту&quot;, — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.Тем не менее он уточнил, что на многих китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, могли отсутствовать зимние функции: подогрев лобового стекла и руля.По словам автомобильного эксперта Максима Кадакова, сейчас "китайцам" уделяется пристальное внимание, какого нет, например, к немецким или корейским брендам. Любая история с неисправностью зачастую раздувается. Критической ситуации с поломками китайских автомобилей не было, лишь рядовые неисправности на морозе, в частности с электроникой. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло."Возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям. У них тоже есть холодные температуры, но у нас к этому добавляются еще какие-то вещи: например, реагенты, которые попадают на контакты. Конечно, на тех, кто покупает сейчас китайские машины, в известной степени ставятся эксперименты", - уточнил Кадаков.Как отметил директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов, особенных сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. "Если говорить о жалобах на сервисе именно по отношению к автомобилям китайских брендов, то мы не зафиксировали ничего нового: клиентов волновали типичные неисправности, связанные, например, с АКБ (аккумуляторной кислотной батареей — ред.), запуском ДВС и так далее", - уточнил он.В "Автодоме" и "АвтоСпецЦентре" в свою очередь рассказали, что китайские автомобили сейчас полностью адаптированы к российским климатическим условиям.
https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html
https://ria.ru/20240229/dannye-1930332095.html
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игорь моржаретто, авто, максим кадаков, авилон
Игорь Моржаретто, Авто, Максим Кадаков, Авилон
Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму

Эксперты полагают, что китайские автомобили успешно выдержали русскую зиму

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАвтомобили на одной из улиц во время снегопада
Автомобили на одной из улиц во время снегопада - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Автомобили на одной из улиц во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы: хотя поломки и были, они не носили системный и массовый характер, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты; дилеры в свою очередь рассказали, что сложностей с их ремонтом не возникало.
«

"Китайские автомобили пережили зиму вполне нормально. Были определенные проблемы в сильные морозы, но далеко не у всех моделей, и это не носило массовый, системный характер. По каким-то моделям и вовсе не было жалоб, в каких-то в сильные морозы глючил экран. Я ездил на премиальном китайском автомобиле, у которого заела в сильный мороз одна из дверных ручек. Но я позвонил в сервис, сказали, что поправят все за одну минуту", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Тем не менее он уточнил, что на многих китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, могли отсутствовать зимние функции: подогрев лобового стекла и руля.
По словам автомобильного эксперта Максима Кадакова, сейчас "китайцам" уделяется пристальное внимание, какого нет, например, к немецким или корейским брендам. Любая история с неисправностью зачастую раздувается. Критической ситуации с поломками китайских автомобилей не было, лишь рядовые неисправности на морозе, в частности с электроникой. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло.
"Возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям. У них тоже есть холодные температуры, но у нас к этому добавляются еще какие-то вещи: например, реагенты, которые попадают на контакты. Конечно, на тех, кто покупает сейчас китайские машины, в известной степени ставятся эксперименты", - уточнил Кадаков.
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Как отметил директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов, особенных сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. "Если говорить о жалобах на сервисе именно по отношению к автомобилям китайских брендов, то мы не зафиксировали ничего нового: клиентов волновали типичные неисправности, связанные, например, с АКБ (аккумуляторной кислотной батареей — ред.), запуском ДВС и так далее", - уточнил он.
В "Автодоме" и "АвтоСпецЦентре" в свою очередь рассказали, что китайские автомобили сейчас полностью адаптированы к российским климатическим условиям.
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