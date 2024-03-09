https://ria.ru/20240309/avtomobili-1931976094.html

Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму

Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму - РИА Новости, 09.03.2024

Эксперты оценили способность китайских автомобилей выдержать русскую зиму

Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы:... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:18

2024-03-09T06:18

2024-03-09T07:13

игорь моржаретто

авто

максим кадаков

авилон

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы: хотя поломки и были, они не носили системный и массовый характер, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты; дилеры в свою очередь рассказали, что сложностей с их ремонтом не возникало."Китайские автомобили пережили зиму вполне нормально. Были определенные проблемы в сильные морозы, но далеко не у всех моделей, и это не носило массовый, системный характер. По каким-то моделям и вовсе не было жалоб, в каких-то в сильные морозы глючил экран. Я ездил на премиальном китайском автомобиле, у которого заела в сильный мороз одна из дверных ручек. Но я позвонил в сервис, сказали, что поправят все за одну минуту", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.Тем не менее он уточнил, что на многих китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, могли отсутствовать зимние функции: подогрев лобового стекла и руля.По словам автомобильного эксперта Максима Кадакова, сейчас "китайцам" уделяется пристальное внимание, какого нет, например, к немецким или корейским брендам. Любая история с неисправностью зачастую раздувается. Критической ситуации с поломками китайских автомобилей не было, лишь рядовые неисправности на морозе, в частности с электроникой. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло."Возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям. У них тоже есть холодные температуры, но у нас к этому добавляются еще какие-то вещи: например, реагенты, которые попадают на контакты. Конечно, на тех, кто покупает сейчас китайские машины, в известной степени ставятся эксперименты", - уточнил Кадаков.Как отметил директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов, особенных сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. "Если говорить о жалобах на сервисе именно по отношению к автомобилям китайских брендов, то мы не зафиксировали ничего нового: клиентов волновали типичные неисправности, связанные, например, с АКБ (аккумуляторной кислотной батареей — ред.), запуском ДВС и так далее", - уточнил он.В "Автодоме" и "АвтоСпецЦентре" в свою очередь рассказали, что китайские автомобили сейчас полностью адаптированы к российским климатическим условиям.

https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html

https://ria.ru/20240229/dannye-1930332095.html

https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь моржаретто, авто, максим кадаков, авилон