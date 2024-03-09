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ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
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13:07 09.03.2024 (обновлено: 14:00 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/avdeevskoe-1932012351.html
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:07
2024-03-09T14:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", — отметили в ведомстве. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение боевикам и технике пяти бригад ВСУ в районах Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки в ДНР.Также бойцы отразили две атаки украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак четырех бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного в ДНР.Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю.Российские военные поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ДНР.Также в районе Новомихайловки отразили две контратаки украинских штурмовиков.ВСУ потеряли:Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны: российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", — отметили в ведомстве.
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Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение боевикам и технике пяти бригад ВСУ в районах Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки в ДНР.
Также бойцы отразили две атаки украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак четырех бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Противник потерял:
  • до 450 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • 18 автомобилей.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.
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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю.
Российские военные поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ДНР.
Также в районе Новомихайловки отразили две контратаки украинских штурмовиков.
ВСУ потеряли:
  • свыше 300 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей;
  • гаубицу Д-20;
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".
Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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