https://ria.ru/20240309/avdeevskoe-1932012351.html
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:07
2024-03-09T13:07
2024-03-09T14:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", — отметили в ведомстве. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение боевикам и технике пяти бригад ВСУ в районах Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки в ДНР.Также бойцы отразили две атаки украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак четырех бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного в ДНР.Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю.Российские военные поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ДНР.Также в районе Новомихайловки отразили две контратаки украинских штурмовиков.ВСУ потеряли:Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
Минобороны: российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении