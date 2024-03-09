https://ria.ru/20240309/avdeevskoe-1932012351.html

ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.03.2024

ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:07

2024-03-09T13:07

2024-03-09T14:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", — отметили в ведомстве. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение боевикам и технике пяти бригад ВСУ в районах Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки в ДНР.Также бойцы отразили две атаки украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак четырех бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного в ДНР.Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю.Российские военные поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ДНР.Также в районе Новомихайловки отразили две контратаки украинских штурмовиков.ВСУ потеряли:Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина