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Множество женщин трудятся на фронте, рассказала Любимова - РИА Новости, 08.03.2024
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10:06 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html
Множество женщин трудятся на фронте, рассказала Любимова
Множество женщин трудятся на фронте, рассказала Любимова - РИА Новости, 08.03.2024
Множество женщин трудятся на фронте, рассказала Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днем, отметив, что множество из них трудятся на фронте... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:06
2024-03-08T10:06
общество
россия
ольга любимова
8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днем, отметив, что множество из них трудятся на фронте в числе бойцов, добровольцев, медиков, волонтеров и в составе фронтовых творческих бригад. "С Международным женским днем! Сегодня множество женщин трудится на фронте и для фронта: они в числе бойцов и добровольцев, медиков и волонтеров, а еще – в составе фронтовых творческих бригад. Благодарим вас за ежедневный труд и усилия на благо будущего нашей страны", - написала глава ведомства. Она также выразила слова благодарности коллегам, которые трудятся во всех сферах культуры. "Вы работаете в театрах и музеях, в детских школах искусств, училищах и вузах, в домах культуры и библиотеках, в кинематографе, творческих коллективах и научных учреждениях. И в каждом из направлений вам удается раскрыть свой талант, вложить частичку души, вдохновить коллег на новые свершения, передать свой опыт и знания новому поколению", - отметила Любимова. В России продолжается объявленный президентом Год семьи, в стране вновь чествуют представительниц старшего поколения, вспоминают великих женщин прошлого, подчеркнула министр. "В этот прекрасный весенний день хочу каждой пожелать сил, здоровья и всего самого лучшего!" - заключила она.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
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общество, россия, ольга любимова, 8 марта
Общество, Россия, Ольга Любимова, 8 марта
Множество женщин трудятся на фронте, рассказала Любимова

Министр культуры Любимова: множество женщин трудятся на фронте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих
Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днем, отметив, что множество из них трудятся на фронте в числе бойцов, добровольцев, медиков, волонтеров и в составе фронтовых творческих бригад.
"С Международным женским днем! Сегодня множество женщин трудится на фронте и для фронта: они в числе бойцов и добровольцев, медиков и волонтеров, а еще – в составе фронтовых творческих бригад. Благодарим вас за ежедневный труд и усилия на благо будущего нашей страны", - написала глава ведомства.
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Она также выразила слова благодарности коллегам, которые трудятся во всех сферах культуры.
"Вы работаете в театрах и музеях, в детских школах искусств, училищах и вузах, в домах культуры и библиотеках, в кинематографе, творческих коллективах и научных учреждениях. И в каждом из направлений вам удается раскрыть свой талант, вложить частичку души, вдохновить коллег на новые свершения, передать свой опыт и знания новому поколению", - отметила Любимова.
В России продолжается объявленный президентом Год семьи, в стране вновь чествуют представительниц старшего поколения, вспоминают великих женщин прошлого, подчеркнула министр.
"В этот прекрасный весенний день хочу каждой пожелать сил, здоровья и всего самого лучшего!" - заключила она.
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