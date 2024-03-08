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В курском Железногорске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
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14:53 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zheleznogorsk-1931905721.html
В курском Железногорске отменили ракетную опасность
В курском Железногорске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В курском Железногорске отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:53
2024-03-08T14:53
железногорск
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Оповещение было запущено в 11.20. "Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
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железногорск , курская область, роман старовойт, безопасность
Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В курском Железногорске отменили ракетную опасность

В курском Железногорске отменили предупреждение о ракетной опасности

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкУстановка модульных укрытий
Установка модульных укрытий - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Оповещение было запущено в 11.20.
"Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
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ЖелезногорскКурская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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