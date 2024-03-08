https://ria.ru/20240308/zheleznogorsk-1931905721.html
В курском Железногорске отменили ракетную опасность
В курском Железногорске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В курском Железногорске отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:53
2024-03-08T14:53
2024-03-08T14:53
железногорск
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Оповещение было запущено в 11.20. "Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железногорск , курская область, роман старовойт, безопасность
Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В курском Железногорске отменили ракетную опасность
В курском Железногорске отменили предупреждение о ракетной опасности