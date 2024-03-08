https://ria.ru/20240308/zheleznogorsk-1931905721.html

В курском Железногорске отменили ракетную опасность

В курском Железногорске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024

В курском Железногорске отменили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:53

2024-03-08T14:53

2024-03-08T14:53

железногорск

курская область

роман старовойт

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Оповещение было запущено в 11.20. "Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

железногорск

курская область

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Варвара Скокшина

железногорск , курская область, роман старовойт, безопасность