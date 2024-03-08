https://ria.ru/20240308/zemletryasenie-1931851995.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в пятницу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T03:21
2024-03-08T03:21
2024-03-08T03:21
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елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в пятницу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 8 марта в 9.59 (1.59 мск) у побережья Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 53 километрах восточнее острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства. По её словам, данные об ощутимости не поступали.
https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html
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тихий океан, елена семенова, происшествия, курильские острова, россия
Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия, Курильские острова, Россия
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0