https://ria.ru/20240308/zemletryasenie-1931851995.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в пятницу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T03:21

2024-03-08T03:21

2024-03-08T03:21

тихий океан

елена семенова

происшествия

курильские острова

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в пятницу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 8 марта в 9.59 (1.59 мск) у побережья Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 53 километрах восточнее острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства. По её словам, данные об ощутимости не поступали.

https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html

тихий океан

курильские острова

россия

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тихий океан, елена семенова, происшествия, курильские острова, россия