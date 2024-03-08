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Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине - РИА Новости, 08.03.2024
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23:06 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине - РИА Новости, 08.03.2024
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:06
2024-03-08T23:06
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. В пятницу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. "Мы не видим представителей России на таком саммите", - сказал Зеленский на совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, вновь повторив свой старый тезис о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы - идея уже неоднократно отвергнутая Россией. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240308/sammit-1931947341.html
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в мире, россия, украина, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Зеленский выступил против идеи Эрдогана о мирном саммите с участием России

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
В пятницу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Берн - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Китай и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине
Вчера, 20:43
"Мы не видим представителей России на таком саммите", - сказал Зеленский на совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, вновь повторив свой старый тезис о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы - идея уже неоднократно отвергнутая Россией.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Кремле высказались о предложенном Украиной формате мирного саммита
26 февраля, 13:33
 
В миреРоссияУкраинаМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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