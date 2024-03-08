https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине - РИА Новости, 08.03.2024

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:06

2024-03-08T23:06

2024-03-08T23:06

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. В пятницу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. "Мы не видим представителей России на таком саммите", - сказал Зеленский на совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, вновь повторив свой старый тезис о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы - идея уже неоднократно отвергнутая Россией. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240308/sammit-1931947341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин