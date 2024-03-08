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Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине
Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине - РИА Новости, 08.03.2024
Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправится послом в Великобританию, поскольку при нынешней власти в Киеве ему стало небезопасно, а в Лондоне его... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:21
2024-03-08T15:21
2024-03-08T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправится послом в Великобританию, поскольку при нынешней власти в Киеве ему стало небезопасно, а в Лондоне его ждет "перевоспитание" из американского шпиона в британского, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. "Ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского. В Британию он отправился, получив гарантии безопасности. Там его из американского шпиона будут перековывать в британского. Залужного оправили на перевоспитание и в какой-то степени на передержку", - сказал Рогов агентству. По его мнению, продолжать находиться на Украине, с учетом того, что Зеленский заблокировал проведение президентских выборов, для Залужного нецелесообразно и опасно. "Да и британским спецслужбам, контролирующим Зеленского, Ермака и Буданова, Залужный нужен в Лондоне, но никак не в Киеве", - добавил Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Великобритания, Владимир Рогов, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине
Рогов: при нынешней власти в Киеве Залужному небезопасно находиться в стране