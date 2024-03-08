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Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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11:38 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:38
2024-03-08T11:38
общество
россия
мария захарова
любовь успенская
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню, написанную на ее слова. Она написала: "Любимые! С 8 марта!". "Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе", - рассказала она. Захарова продолжила, что "буквально накануне вышла песня" с ее словами - "Сила моя со мной!". "Она о том, как… Просто послушайте", - добавила она. Песню можно послушать в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Звук.сом, а также Spotify и Apple Music. Ранее Захарова рассказала РИА Новости, что вдохновило ее на написание песни для российской исполнительницы Любови Успенской. Отвечая на вопрос агентства о вдохновении, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней… чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова. "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
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общество, россия, мария захарова, любовь успенская, празднование 8 марта
Общество, Россия, Мария Захарова, Любовь Успенская, Празднование 8 марта
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта

Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и разместила ссылки на новую песню

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню, написанную на ее слова.
Она написала: "Любимые! С 8 марта!".
"Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе", - рассказала она. Захарова продолжила, что "буквально накануне вышла песня" с ее словами - "Сила моя со мной!".
"Она о том, как… Просто послушайте", - добавила она.
Песню можно послушать в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Звук.сом, а также Spotify и Apple Music.
Ранее Захарова рассказала РИА Новости, что вдохновило ее на написание песни для российской исполнительницы Любови Успенской.
Отвечая на вопрос агентства о вдохновении, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней… чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова.
"И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
Военнослужащая - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта
Вчера, 07:34
 
ОбществоРоссияМария ЗахароваЛюбовь УспенскаяПразднование 8 марта
 
 
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