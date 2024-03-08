https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:38
2024-03-08T11:38
2024-03-08T11:38
общество
россия
мария захарова
любовь успенская
празднование 8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_0:93:2901:1725_1920x0_80_0_0_4691d0d8a6d549f826ac84334090a81e.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню, написанную на ее слова. Она написала: "Любимые! С 8 марта!". "Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе", - рассказала она. Захарова продолжила, что "буквально накануне вышла песня" с ее словами - "Сила моя со мной!". "Она о том, как… Просто послушайте", - добавила она. Песню можно послушать в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Звук.сом, а также Spotify и Apple Music. Ранее Захарова рассказала РИА Новости, что вдохновило ее на написание песни для российской исполнительницы Любови Успенской. Отвечая на вопрос агентства о вдохновении, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней… чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова. "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_836eb1f3f2062ef823c9f866a4339606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария захарова, любовь успенская, празднование 8 марта
Общество, Россия, Мария Захарова, Любовь Успенская, Празднование 8 марта
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и разместила ссылки на новую песню
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале
поздравила женщин с Международным женским днём и разместила ссылки на новую песню, написанную на ее слова.
Она написала: "Любимые! С 8 марта!".
"Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе", - рассказала она. Захарова продолжила, что "буквально накануне вышла песня" с ее словами - "Сила моя со мной!".
"Она о том, как… Просто послушайте", - добавила она.
Песню можно послушать в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Звук.сом, а также Spotify и Apple Music.
Ранее Захарова рассказала РИА Новости, что вдохновило ее на написание песни для российской исполнительницы Любови Успенской
.
Отвечая на вопрос агентства о вдохновении, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней… чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова.
"И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию
. Россия ведь женского рода".
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта