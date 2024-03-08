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Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента - РИА Новости, 08.03.2024
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12:08 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/yuvelirka-1931805672.html
Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента
Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента - РИА Новости, 08.03.2024
Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента
Объем производства московских заводов и фабрик, которые занимаются выпуском ювелирных изделий и бижутерии, в прошлом году был выше на 65,2%, чем в 2022 году,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:08
2024-03-08T12:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Объем производства московских заводов и фабрик, которые занимаются выпуском ювелирных изделий и бижутерии, в прошлом году был выше на 65,2%, чем в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Городские производители ювелирных изделий и бижутерии активно наращивают производственные мощности. Благодаря поддержке города за 2023 год предприятия этой сферы выпустили продукции на 65,2% больше, чем за 2022-й. Такому росту во многом поспособствовали финансовые и нефинансовые инструменты, а также ряд антикризисных мер, которые предлагает правительство Москвы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в Москве на ювелирных предприятиях занимаются производством разных изделий: украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, золота, серебра, бижутерия из стекла и пластика.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что по итогам прошлого года свыше чем на 45 млрд руб. было отгружено товаров московскими производителями ювелирных изделий и бижутерии. В 2023 году ими было поставлено на 104,3% больше ювелирных изделий из золота и серебра, а также на 104,1% больше бижутерии, чем за 2022 год.К примеру, выпуском ювелирных изделий в городе уже более 30 лет занимается завод "Эстет". Также Московский ювелирный завод (MIUZ Diamonds) предлагает различный ассортимент товаров.Москва – это город с развитым производством. Здесь действует свыше 4,2 тыс. промплощадок, где работают 725 тыс. человек. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, только за 2023 год рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли 22,3%.Ранее Ефимов сообщил, что резидентами межотраслевых промышленных кластеров на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" стали 140 компаний.
https://ria.ru/20240306/efimov-1931262213.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Объем производства московских заводов и фабрик, которые занимаются выпуском ювелирных изделий и бижутерии, в прошлом году был выше на 65,2%, чем в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Городские производители ювелирных изделий и бижутерии активно наращивают производственные мощности. Благодаря поддержке города за 2023 год предприятия этой сферы выпустили продукции на 65,2% больше, чем за 2022-й. Такому росту во многом поспособствовали финансовые и нефинансовые инструменты, а также ряд антикризисных мер, которые предлагает правительство Москвы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что в Москве на ювелирных предприятиях занимаются производством разных изделий: украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, золота, серебра, бижутерия из стекла и пластика.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что по итогам прошлого года свыше чем на 45 млрд руб. было отгружено товаров московскими производителями ювелирных изделий и бижутерии. В 2023 году ими было поставлено на 104,3% больше ювелирных изделий из золота и серебра, а также на 104,1% больше бижутерии, чем за 2022 год.
К примеру, выпуском ювелирных изделий в городе уже более 30 лет занимается завод "Эстет". Также Московский ювелирный завод (MIUZ Diamonds) предлагает различный ассортимент товаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно
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Москва – это город с развитым производством. Здесь действует свыше 4,2 тыс. промплощадок, где работают 725 тыс. человек. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, только за 2023 год рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли 22,3%.
Ранее Ефимов сообщил, что резидентами межотраслевых промышленных кластеров на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" стали 140 компаний.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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