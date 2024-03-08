https://ria.ru/20240308/vtorzhenie-1931912359.html

Вторжение в Рафах нанесёт удар по карьере Нетаньяху, считает эксперт

Вторжение в Рафах нанесёт удар по карьере Нетаньяху, считает эксперт - РИА Новости, 08.03.2024

Вторжение в Рафах нанесёт удар по карьере Нетаньяху, считает эксперт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет проводить операцию в Рафахе, поскольку это может навредить его карьере, однако его могут подтолкнуть к этому РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:44

2024-03-08T15:44

2024-03-08T15:44

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

владимир путин

биньямин нетаньяху

оон

хамас

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет проводить операцию в Рафахе, поскольку это может навредить его карьере, однако его могут подтолкнуть к этому решению, заявила РИА Новости профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх. "Прежде всего, кажется, Соединенные Штаты колеблются в давлении на Израиль. Я думаю, что они дали Израилю некоторую свободу, так или иначе. И это очень сложно, потому что Нетаньяху, который, кажется, на самом деле не хочет идти путём вторжения в Рафах из-за своей политической карьеры, могут подтолкнуть всё же сделать это. Но это вызовет много проблем для него и для Израиля", — рассказала РИА Новости Нурхан Эль-Шейх. Накануне официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга заявил, что преступления против человечности могут быть совершены в случае нападения израильской армии на город Рафах на юге сектора Газа. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точечный удар" по представителям и инфраструктуре движения "Исламский джихад" в районе города Рафах на юге сектора Газа. Одиннадцать человек погибли, около 50 пострадали в результате израильского удара по Рафаху, сообщило министерство здравоохранения Газы. Часть города Рафах расположена на территории Египта, поэтому для египтян это крайне чувствительный вопрос, подчеркнула эксперт. "В Египте это очень, очень чувствительный вопрос если они пойдут дальше и войдут в Рафах. Поэтому я думаю, что Израиль должен прислушаться и переосмыслить то, что он будет делать. Это будет человеческая катастрофа, и это вызовет много политических проблем у Израиля", — подытожила профессор. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240308/vrachi-1931894515.html

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930703969.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году