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Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО - РИА Новости, 08.03.2024
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Новости Подмосковья
 
11:54 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО - РИА Новости, 08.03.2024
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:54
2024-03-08T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня – 24 февраля 2022 года. Дома его ждут супруга и две дочери. Старшая – студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом. Супруга бойца рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах ей помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями они изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют на передовую.
https://ria.ru/20240307/vorobev-1931709308.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, рудн
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, РУДН
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО

Воробьев лично поздравил с 8 Марта супругу и двух дочек участника СВО

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил летчиков Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи
7 марта, 13:48
По данным пресс-службы, командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня – 24 февраля 2022 года. Дома его ждут супруга и две дочери. Старшая – студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом.
Супруга бойца рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах ей помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями они изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют на передовую.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРУДН
 
 
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