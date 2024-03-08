https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html

Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО

Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО - РИА Новости, 08.03.2024

Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:54

2024-03-08T11:54

2024-03-08T11:54

новости подмосковья

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андрей воробьев

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня – 24 февраля 2022 года. Дома его ждут супруга и две дочери. Старшая – студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом. Супруга бойца рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах ей помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями они изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют на передовую.

https://ria.ru/20240307/vorobev-1931709308.html

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), андрей воробьев, рудн