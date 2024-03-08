https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО - РИА Новости, 08.03.2024
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:54
2024-03-08T11:54
2024-03-08T11:54
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня – 24 февраля 2022 года. Дома его ждут супруга и две дочери. Старшая – студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом. Супруга бойца рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах ей помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями они изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют на передовую.
https://ria.ru/20240307/vorobev-1931709308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, рудн
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, РУДН
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
Воробьев лично поздравил с 8 Марта супругу и двух дочек участника СВО
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил супругу и двух дочерей участника СВО, командира мотострелкового подразделения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги", - сказал Воробьев
, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным пресс-службы, командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня – 24 февраля 2022 года. Дома его ждут супруга и две дочери. Старшая – студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом.
Супруга бойца рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах ей помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями они изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют на передовую.
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